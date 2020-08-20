Клуб Української Прем’єр-ліги оформив трансфер півзахисника збірної Естонії



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Естонський новачок у футболці ПФК «Львів» Свтілина - сайт Львову

Естонський легіонер продовжить кар’єру в українському клубі

ПФК «Львів» підписав контракт з естонським півзахисником Мікелем Айнсалу, повідомляє прес-служба львівського клубу.

Угода розрахована на три роки. Виступатиме за «синьо-золотих левів» Айнсалу у футболці під восьмим номером. Офіційне представлення новачка відбудеться згодом.

24-річний гравець збірної Естонії є вихованцем клубу «Німме Калью». Виклик до національної команди своєї країни Айнсалу заслужив виступами за естонський колектив «Флора» (Таллінн), звідки на правах трансферу і перейшов до лав ПФК «Львів».

У попередньому клубі Мікель тричі ставав чемпіоном Естонії (2015, 2017, 2019), двічі вигравав національний Кубок (2016, 2020) та одного разу був володарем Суперкубка країни (2016). У складі збірної Естонії перший літній новачок львів’ян провів сім поєдинків.

Зауважимо, що ПФК «Львів» посів 11-те місце Української Прем’єр-ліги.

Джерело: ПФК Львів