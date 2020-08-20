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    Клуб Української Прем’єр-ліги оформив трансфер півзахисника збірної Естонії

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    Естонський новачок у футболці&nbsp;ПФК &laquo;Львів&raquo;&nbsp; - Клуб Української Прем’єр-ліги оформив трансфер півзахисника збірної Естонії
    Естонський новачок у футболці ПФК «Львів» 
    Свтілина - сайт Львову

    Естонський легіонер продовжить кар’єру в українському клубі

    ПФК «Львів» підписав контракт з естонським півзахисником Мікелем Айнсалу, повідомляє прес-служба львівського клубу.

    Угода розрахована на три роки. Виступатиме за «синьо-золотих левів» Айнсалу у футболці під восьмим номером. Офіційне представлення новачка відбудеться згодом.

    24-річний гравець збірної Естонії є вихованцем клубу «Німме Калью». Виклик до національної команди своєї країни Айнсалу заслужив виступами за естонський колектив «Флора» (Таллінн), звідки на правах трансферу і перейшов до лав ПФК «Львів».

    У попередньому клубі Мікель тричі ставав чемпіоном Естонії (2015, 2017, 2019), двічі вигравав національний Кубок (2016, 2020) та одного разу був володарем Суперкубка країни (2016). У складі збірної Естонії перший літній новачок львів’ян провів сім поєдинків.

    Зауважимо, що ПФК «Львів» посів 11-те місце Української Прем’єр-ліги.

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    Джерело: ПФК Львів

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