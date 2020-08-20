Клуб Української Прем’єр-ліги оформив трансфер півзахисника збірної Естонії
Естонський легіонер продовжить кар’єру в українському клубі
ПФК «Львів» підписав контракт з естонським півзахисником Мікелем Айнсалу, повідомляє прес-служба львівського клубу.
Угода розрахована на три роки. Виступатиме за «синьо-золотих левів» Айнсалу у футболці під восьмим номером. Офіційне представлення новачка відбудеться згодом.
24-річний гравець збірної Естонії є вихованцем клубу «Німме Калью». Виклик до національної команди своєї країни Айнсалу заслужив виступами за естонський колектив «Флора» (Таллінн), звідки на правах трансферу і перейшов до лав ПФК «Львів».
У попередньому клубі Мікель тричі ставав чемпіоном Естонії (2015, 2017, 2019), двічі вигравав національний Кубок (2016, 2020) та одного разу був володарем Суперкубка країни (2016). У складі збірної Естонії перший літній новачок львів’ян провів сім поєдинків.
Зауважимо, що ПФК «Львів» посів 11-те місце Української Прем’єр-ліги.
Джерело: ПФК Львів