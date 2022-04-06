Вперше в історії. Українська рапіристка виграла «бронзу» першості світу з фехтування

У Дубаї (ОАЕ) триває першість світу з фехтування серед кадетів та юніорів

Четвертий день чемпіонату світу з фехтування серед кадетів та юніорів, що проходить в ОАЕ, став «медальним» для України. На третю сходинку п'єдесталу в особистій юніорській першості піднялася рапіристка Катерина Буденко, інформує сторінка НФФУ у Facebook.

У поєдинку за вихід у медальну четвірку вона одним уколом перемогла подругу по збірній Ольгу Сопіт, яка другий рік поспіль входить до вісімки найсильніших юніорок на світовій першості.

У півфіналі нашій спортсменці протистояла титулована американська рапіристка, котрій Катерина програла - 7:15.

В індивідуальному заліку нашій представниці вперше за роки незалежності вдалося потрапити до числа призерів у жіночій рапірі на юніорському чемпіонаті світу.