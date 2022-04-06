  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Вперше в історії. Українська рапіристка виграла «бронзу» першості світу з фехтування

    Вперше в історії. Українська рапіристка виграла «бронзу» першості світу з фехтування
    фото: Національна федерація фехтування України

    У Дубаї (ОАЕ) триває першість світу з фехтування серед кадетів та юніорів

    Четвертий день чемпіонату світу з фехтування серед кадетів та юніорів, що проходить в ОАЕ, став «медальним» для України. На третю сходинку п'єдесталу в особистій юніорській першості піднялася рапіристка Катерина Буденко, інформує сторінка НФФУ у Facebook.

    У поєдинку за вихід у медальну четвірку вона одним уколом перемогла подругу по збірній Ольгу Сопіт, яка другий рік поспіль входить до вісімки найсильніших юніорок на світовій першості.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Вперше в історії. Українська рапіристка виграла «бронзу» першості світу з фехтування
    Вперше в історії. Українська рапіристка виграла «бронзу» першості світу з фехтування
    Вперше в історії. Українська рапіристка виграла «бронзу» першості світу з фехтування
    Вперше в історії. Українська рапіристка виграла «бронзу» першості світу з фехтування
    фото: Національна федерація фехтування України

    У півфіналі нашій спортсменці протистояла титулована американська рапіристка, котрій Катерина програла - 7:15.

    В індивідуальному заліку нашій представниці вперше за роки незалежності вдалося потрапити до числа призерів у жіночій рапірі на юніорському чемпіонаті світу.

    Читайте також: Найсильнішою людиною Європи став українець Олексій Новіков (відео)
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вперше в історії. Українська рапіристка виграла «бронзу» першості світу з фехтування