Вперше в історії. Українська рапіристка виграла «бронзу» першості світу з фехтування
У Дубаї (ОАЕ) триває першість світу з фехтування серед кадетів та юніорів
Четвертий день чемпіонату світу з фехтування серед кадетів та юніорів, що проходить в ОАЕ, став «медальним» для України. На третю сходинку п'єдесталу в особистій юніорській першості піднялася рапіристка Катерина Буденко, інформує сторінка НФФУ у Facebook.
У поєдинку за вихід у медальну четвірку вона одним уколом перемогла подругу по збірній Ольгу Сопіт, яка другий рік поспіль входить до вісімки найсильніших юніорок на світовій першості.
У півфіналі нашій спортсменці протистояла титулована американська рапіристка, котрій Катерина програла - 7:15.
В індивідуальному заліку нашій представниці вперше за роки незалежності вдалося потрапити до числа призерів у жіночій рапірі на юніорському чемпіонаті світу.