Найсильнішою людиною Європи став українець Олексій Новіков (відео)

Вітчизняний стронгмен вшанував хвилиною мовчання загиблих в Україні

На змаганнях у британському Лідсі переміг український стронгмен Олексій Новіков, здобувши таким чином титул найсильнішої людини Європи. Як повідомляє Tribuna.com, турнір складався з п'яти вправ – у двох із них українець посів перше місце. У підсумку Новіков набрав 52 очки та став переможцем турніру.

До першої трійки увійшли Люк Столтмен із Шотландії та грузин Константін Джанашіа. Ще один українець Павло Кордіяка набрав 37 балів та став четвертим.

Олексій Новіков під час нагородження попросив присутніх ушанувати хвилиною мовчання всіх загиблих на війні в Україні.

«Дякую за підтримку, Лідс. Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо, ми найсильніші, запам'ятайте це. Ми переможемо і будемо найквітучішою країною у світі, ми житимемо дуже добре. Я вам це обіцяю. Я багато подорожую і знаю, що Україна - справді найкраща країна. Я не хочу жити в якійсь іншій країні. Слава Україні!», – сказав чемпіон після своєї перемоги.

У листопаді 2020 року Новіков завоював титул найсильнішої людини планети на змаганнях World’s Strongest Man. 24-річний на той час Новіков став наймолодшим атлетом, якому вдалося здобути престижний титул.

Наступного року звання найсильнішої людини планети український силач відстояв у світовому турнірі Strongman Classic 2021, який пройшов у Лондоні на найпрестижнішій арені королівства Royal Albert Hall.

У березні Олексій Новіков передав весь свій гонорар на потреби Збройних Сил України.