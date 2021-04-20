Спортсменка перемогла на турнірі з тхеквондо на восьмому місяці вагітності

Нігерійка Емінат Айдріс вразила всіх на Національному фестивалі спорту

Тхенквондистка з Нігерії Емінат Айдріс виграла три медалі в категорії пумсе (набір рухів з виконанням різних дій руками і ногами проти уявного суперника) на Національному спортивному фестивалі. Причому перемагалла вона, перебуваючи на восьмому місяці вагітності. Як наслідок, заслужила як привітання, так і критику.

An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.



Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs — National Sports Festival 2020 (@nsf_edo) April 5, 2021

«Я просто хотіла весело провести час, беручи участь в цьому турнірі. Мною рухала пристрасть до тхеквондо. Надмірна після виступу увага стала для мене сюрпризом», – розповіла Айдріс в інтерв'ю ESPN. – Я б порадила вагітним жінкам займатися фізичними вправами, але тільки відповідно до рекомендацій лікарів. Я спортом займаюся понад 18 років. Моя система адаптувалася до цього. Ось чому я можу робити все без стресу. Вам не слід пробувати те, що ви не робили раніше без поради лікаря».

Айдріс – відома в Нігерії спортсменка. У змаганнях вона бере участь з 2012 року.