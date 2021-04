Спортсменка перемогла на турнірі з тхеквондо на восьмому місяці вагітності

Тхенквондистка з Нігерії Емінат Айдріс виграла три медалі в категорії пумсе (набір рухів з виконанням різних дій руками і ногами проти уявного суперника) на Національному спортивному фестивалі. Причому перемагалла вона, перебуваючи на восьмому місяці вагітності. Як наслідок, заслужила як привітання, так і критику.

An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.



Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs