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    Спортсменка перемогла на турнірі з тхеквондо на восьмому місяці вагітності

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    Айдріс вразила всіх на спортивному фестивалі - Спортсменка перемогла на турнірі з тхеквондо на восьмому місяці вагітності
    Айдріс вразила всіх на спортивному фестивалі
    Фото з відкритих джерел

    Нігерійка Емінат Айдріс вразила всіх на Національному фестивалі спорту

    Тхенквондистка з Нігерії Емінат Айдріс виграла три медалі в категорії пумсе (набір рухів з виконанням різних дій руками і ногами проти уявного суперника) на Національному спортивному фестивалі. Причому перемагалла вона, перебуваючи на восьмому місяці вагітності. Як наслідок, заслужила як привітання, так і критику.

    «Я просто хотіла весело провести час, беручи участь в цьому турнірі. Мною рухала пристрасть до тхеквондо. Надмірна після виступу увага стала для мене сюрпризом», – розповіла Айдріс в інтерв'ю ESPN. – Я б порадила вагітним жінкам займатися фізичними вправами, але тільки відповідно до рекомендацій лікарів. Я спортом займаюся понад 18 років. Моя система адаптувалася до цього. Ось чому я можу робити все без стресу. Вам не слід пробувати те, що ви не робили раніше без поради лікаря».

    Айдріс – відома в Нігерії спортсменка. У змаганнях вона бере участь з 2012 року.

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    Теги: тхеквондо
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