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    УЄФА заборонив футболістам грати у Європейській Суперлізі

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    Александер Чеферін погрожує футболістам - УЄФА заборонив футболістам грати у Європейській Суперлізі
    Александер Чеферін погрожує футболістам
    Фото з відкритих джерел

    Президент організації Александер Чеферін вимагає підтримки політиків і ЗМІ

    Голова Європейського союзу футбольних асоціацій Александер Чеферін підтвердив, що футболісти клубів Європейської Суперліги не зможуть представляти свої збірні в турнірах під егідою УЄФА і ФІФА.

    «Наша гра перетворилася в найбільший вид спорту в світі, заснований на змагальності, чесності і спортивних якостях. Ми не дозволимо цьому змінитися. Ніколи. Ми закликаємо любителів футболу у всьому світі, яких мільйони, а також ЗМІ, політиків і керівні органи футболу підтримати нас, оскільки ми робимо все, що в наших силах, щоб ця затія ніколи не увінчалася успіхом.

    Як раніше було оголошено ФІФА і шістьма конфедерациями, гравцям, які будуть виступати за команди закритої ліги, буде заборонено грати на чемпіонатах світу та Європи. Вони не зможуть представляти свої збірні в будь-яких міжнародних матчах», – наводить слова Чеферін прес-служба УЄФА.

    Чеферін не уточнив, як футболісти мають відмовлятися вийти на поле, якщо в них на руках діючі контракти.

    Про створення футбольної Суперліги заявив президент мадридського «Реала» Флорентіно Перес. Його обрано головою нової ліги, до якої вже увійшли 12 найбагатших клубів Європи.

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      Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперліга
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