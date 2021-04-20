УЄФА заборонив футболістам грати у Європейській Суперлізі

Президент організації Александер Чеферін вимагає підтримки політиків і ЗМІ

Голова Європейського союзу футбольних асоціацій Александер Чеферін підтвердив, що футболісти клубів Європейської Суперліги не зможуть представляти свої збірні в турнірах під егідою УЄФА і ФІФА.

«Наша гра перетворилася в найбільший вид спорту в світі, заснований на змагальності, чесності і спортивних якостях. Ми не дозволимо цьому змінитися. Ніколи. Ми закликаємо любителів футболу у всьому світі, яких мільйони, а також ЗМІ, політиків і керівні органи футболу підтримати нас, оскільки ми робимо все, що в наших силах, щоб ця затія ніколи не увінчалася успіхом.

Як раніше було оголошено ФІФА і шістьма конфедерациями, гравцям, які будуть виступати за команди закритої ліги, буде заборонено грати на чемпіонатах світу та Європи. Вони не зможуть представляти свої збірні в будь-яких міжнародних матчах», – наводить слова Чеферін прес-служба УЄФА.

Чеферін не уточнив, як футболісти мають відмовлятися вийти на поле, якщо в них на руках діючі контракти.

Про створення футбольної Суперліги заявив президент мадридського «Реала» Флорентіно Перес. Його обрано головою нової ліги, до якої вже увійшли 12 найбагатших клубів Європи.



