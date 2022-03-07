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    Розвідка опублікувала імена російських танкістів, що воюють в Україні

    Стали відомі імена російських танкістів, що воюють в Україні - Розвідка опублікувала імена російських танкістів, що воюють в Україні
    Стали відомі імена російських танкістів, що воюють в Україні
    фото з відкритих джерел

    У списку вказані імена, посади, табельний номер та звання росіян

    Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список особового складу 6 окремої танкової бригади окупаційних військ Росії (військова частина 54096), що бере участь у війні проти України. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

    «Танкісти, ви знали, що виконуєте злочинні накази, але ви свідомо зробили цей вибір. Вирок на знищення ви собі підписали», – йдеться у повідомленні української розвідки.

    У списку вказані імена, посади, табельний номер та звання росіян.

    Повний перелік імен доступний за цим посиланням.

    Нагадаємо, ситуація на Донбасі напружена, але ворог несе втрати – Міноборони.

    Також Арестович заспокоїв українців і заперечив «масований авіаналіт».

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    Теги: розвідка окупанти Міноборони війна
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    Розвідка опублікувала імена російських танкістів, що воюють в Україні