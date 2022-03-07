Розвідка опублікувала імена російських танкістів, що воюють в Україні

У списку вказані імена, посади, табельний номер та звання росіян

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список особового складу 6 окремої танкової бригади окупаційних військ Росії (військова частина 54096), що бере участь у війні проти України. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

«Танкісти, ви знали, що виконуєте злочинні накази, але ви свідомо зробили цей вибір. Вирок на знищення ви собі підписали», – йдеться у повідомленні української розвідки.

У списку вказані імена, посади, табельний номер та звання росіян.

Повний перелік імен доступний за цим посиланням.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі напружена, але ворог несе втрати – Міноборони.

Також Арестович заспокоїв українців і заперечив «масований авіаналіт».

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