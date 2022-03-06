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    Кулеба звернувся до світу, показавши гігантську бомбу (фото)

    500-кілограмова російська бомба впала на житловий будинок у Чернігові і не вибухнула - Кулеба звернувся до світу, показавши гігантську бомбу (фото)
    500-кілограмова російська бомба впала на житловий будинок у Чернігові і не вибухнула
    фото: twitter.com/DmytroKuleba

    Міністр просить у світу допомогти закрити небо над країною

    Голова МЗС України Дмитро Кулеба знову закликав світ забезпечити державу бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, яка впала на житловий будинок у Чернігові. Фото Кулеба опублікував на своїй сторінці в Twitter.

    «Ця страшна 500-кілограмова російська бомба впала на житловий будинок у Чернігові і не вибухнула. Багато інших вибухнули, вбивши невинних чоловіків, жінок і дітей. Допоможіть нам захистити наш народ від російських варварів! Допоможіть нам закрити небо. Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть що-небудь!» – йдеться у повідомленні міністра.

    Нагадаємо, також ЗСУ ліквідували російського підполковника Сафронова.

    А ще окупанти на Харківщині втратили важливу техніку.

    До того ж, під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку та втекли (відео).

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    Теги: МЗС окупанти війна літак Дмитро Кулеба
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    Кулеба звернувся до світу, показавши гігантську бомбу (фото)