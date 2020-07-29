Як керівник клубу спровокував фанатів. Відео бійки після матчу в першій лізі



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Олег Собуцький розгнівив фанатів тим, що втрутився у внутрішні розбірки Скрін-шот

З’явилася повна версія інциденту у Винниках

Як уже повідомляв «Главком», сутичкою між фанатами луцької «Волині» і поліцією завершився поєдинок 26-го туру чемпіонату України з футболу в першій лізі між волочиським «Агробізнесом» і волинянами.

Поєдинок відбувався на стадіоні імені Богдана Маркевича у Винниках під Львовом, оскільки команда з Хмельниччини отримала дискваліфікацію. Після попередньої гри, яку «Агробізнес» програв «Минаю», власник волочиського колективу, аграрій Олег Собуцький у компанії охоронців побив суддю Юрія Іванова. Принаймні, так стверджує рефері, про що сам пан Іванов написав у заяві до Національної поліції. Собуцький це заперечує, підкреслюючи, що він відтягував від арбітра розлючених суддівством воїнів АТО. Українська асоціація футболу повірила рефері і відлучила Собуцького від футболу довічно. Однак це не заважає йому відвідувати матчі своєї команди і виступати за збірну ветеранів Собуцького.

Після матчу з «Волинню», який «Агробізнес» виграв 3:0, власник волочиського клубу проходив повз луцьких фанатів якраз у ту мить, коли вони вичитували своїх гравців і тренера Андрія Тлумака за невдалу гру. Собуцький почув з ультрас фразу: «Це село ї**не, це село!» і не стримався та відповів: «Чуєш, ти сам село ***!»

Фанати «Волині» стали перелазити через паркан і рватися до Собуцького. Однак їх спинили правоохоронці.

Зараз у Youtube з’явився повніший запис інциденту.

Зауважимо, що сьогодні, 29 липня, «Агробізнес» грає в Івано-Франківську проти «Прикарпаття», а «Волинь» приймає запорізький «Металург».