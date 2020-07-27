Після матчу першої ліги фанати кинулися до президента команди-суперниці і побилися з поліцією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Луцькі фанати виясняли стосунки з власними футболістами і тренерами, але несподівано переувімкнулися на президента суперників Скрін-шот

Черговий інцидент у другому ешелоні українського футболу стався після зустрічі «Агробізнес» - «Волинь»

Сутичкою між фанатами луцької «Волині» і поліцією завершився поєдинок 26-го туру чемпіонату України з футболу в першій лізі між волочиським «Агробізнесом» і волинянами.

Поєдинок відбувався на стадіоні імені Богдана Маркевича у Винниках під Львовом, оскільки команда з Хмельниччини отримала дискваліфікацію. Після попередньої гри, яку «Агробізнес» програв «Минаю», власник волочиського колективу, аграрій Олег Собуцький у компанії охоронців побив суддю Юрія Іванова. Принаймні, так стверджує рефері, про що сам пан Іванов написав у заяві до Національної поліції. Собуцький це заперечує, підкреслюючи, що він відтягував від арбітра розлючених суддівством воїнів АТО. Українська асоціація футболу повірила рефері і відлучила Собуцького від футболу довічно. Однак це не заважає йому відвідувати матчі своєї команди і виступати за збірну ветеранів Собуцького.

Після матчу з «Волинню», який «Агробізнес» виграв 3:0, власник волочиського клубу проходив повз луцьких фанатів якраз у ту мить, коли вони вичитували своїх гравців і тренера Андрія Тлумака за невдалу гру. Собуцький почув з ультрас фразу: «Це село ї**не, це село!» і не стримався та відповів: «Чуєш, ти сам село ***!»

Фанати «Волині» стали перелазити через паркан і рватися до Собуцького. Однак їх спинили правоохоронці.

Також телеведучий телеканалу Коломойського Ігор Циганик стверджував, що під час сутичок фанати пошкодили машину їхнього оператора.

Зауважимо, що «Агоробізнес» і «Волинь» ведуть боротьбу за одне з трьох перших місць, яке дає право виступати у Прем’єр-лізі. Наразі «круасани» мають» 50 очок і йдуть третіми, а «хрестоносці» з двоочковим відставанням четверті.