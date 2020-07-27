  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Після матчу першої ліги фанати кинулися до президента команди-суперниці і побилися з поліцією

    • Розсилка
    Луцькі фанати виясняли стосунки з власними футболістами і тренерами, але несподівано переувімкнулися на президента суперників - Після матчу першої ліги фанати кинулися до президента команди-суперниці і побилися з поліцією
    Луцькі фанати виясняли стосунки з власними футболістами і тренерами, але несподівано переувімкнулися на президента суперників
    Скрін-шот

    Черговий інцидент у другому ешелоні українського футболу стався після зустрічі «Агробізнес» - «Волинь»

    Сутичкою між фанатами луцької «Волині» і поліцією завершився поєдинок 26-го туру чемпіонату України з футболу в першій лізі між волочиським «Агробізнесом» і волинянами.

    Поєдинок відбувався на стадіоні імені Богдана Маркевича у Винниках під Львовом, оскільки команда з Хмельниччини отримала дискваліфікацію. Після попередньої гри, яку «Агробізнес» програв «Минаю», власник волочиського колективу, аграрій Олег Собуцький у компанії охоронців побив суддю Юрія Іванова. Принаймні, так стверджує рефері, про що сам пан Іванов написав у заяві до Національної поліції. Собуцький це заперечує, підкреслюючи, що він відтягував від арбітра розлючених суддівством воїнів АТО. Українська асоціація футболу повірила рефері і відлучила Собуцького від футболу довічно. Однак це не заважає йому відвідувати матчі своєї команди і виступати за збірну ветеранів Собуцького.

    Після матчу з «Волинню», який «Агробізнес» виграв 3:0, власник волочиського клубу проходив повз луцьких фанатів якраз у ту мить, коли вони вичитували своїх гравців і тренера Андрія Тлумака за невдалу гру. Собуцький почув з ультрас фразу: «Це село ї**не, це село!» і не стримався та відповів: «Чуєш, ти сам село ***!»

    Фанати «Волині» стали перелазити через паркан і рватися до Собуцького. Однак їх спинили правоохоронці.

    Також телеведучий телеканалу Коломойського Ігор Циганик стверджував, що під час сутичок фанати пошкодили машину їхнього оператора.

    Зауважимо, що «Агоробізнес» і «Волинь» ведуть боротьбу за одне з трьох перших місць, яке дає право виступати у Прем’єр-лізі. Наразі «круасани» мають» 50 очок і йдуть третіми, а «хрестоносці» з двоочковим відставанням четверті.

     Читайте також: У Другій лізі України скандал: президент одного з клубів пригрозив розправою іншому
    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ультрас президент село Ігор Циганик ФК Волинь Андрій Тлумак Перша ліга ФК «Агробізнес» (Волочиськ) Ярослав Конкольняк Олег Собуцький Українська асоціація футболу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ