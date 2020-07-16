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    Віцепрезидента Української асоціації футболу можуть відсторонити від футболу за побиття судді

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    Олег Собуцький свого часу страждав від харківських фанатів під час матчу фіналу аматорського чемпіонату у Києві - Віцепрезидента Української асоціації футболу можуть відсторонити від футболу за побиття судді
    Олег Собуцький свого часу страждав від харківських фанатів під час матчу фіналу аматорського чемпіонату у Києві
    Скрін-шот

    Арбітр Юрій Іванов написав на Олега Собуцького заяву

    Президента українського клубу першої ліги «Агробізнес» (Волочиськ) Олега Собуцького можуть довічно відсторонити від футболу.

    Покарання функціонеру загрожує після того, як з'явилися новини про побиття головного судді матчу «Агробізнес» - «Минай» (0:2) Юрія Іванова.

    Іванов вже зняв уже побої у Києві і написав заяву у Нацполіцію. За інформацією видання, у нього пошкоджений ніс.

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    Заява Юрія Іванова

    Собуцький також обіймає посаду віцепрезидента Української асоціації футболу, яка не має наміру замовчувати подробиці інциденту.

    Рукоприкладство Собуцького було зафіксовано у суддівському рапорті. Сам функціонер стверджує, що стримував людей від побиття арбітрів.

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    Юрій Іванов

    Перемога над «Агробізнесом» дозволила «Минаю» вийти на друге місце у турнірній таблиці чемпіонату першої ліги.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Перша ліга ФК «Минай» ФК «Агробізнес» (Волочиськ) Олег Собуцький Юрій Іванов
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