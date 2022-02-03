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    Як Пекін із літньої Олімпіади стрибнув у зимову (вражаюче відео)

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    Організатори Олімпіади обіцяють яскраве відкриття зимових Ігор - Як Пекін із літньої Олімпіади стрибнув у зимову (вражаюче відео)
    Організатори Олімпіади обіцяють яскраве відкриття зимових Ігор
    фото з відкритих джерел

    4 лютого стартують зимові Ігри-2022

    Пекін став першим містом, в якому відбудуться як літні, так і зимові Олімпійські ігри. Причому більшість змагань Ігор-2022 приймуть ті самі об’єкти, на яких спортсмени виборювали медалі 2008 року.

    Одні й ті ж міста і раніше приймали по кілька Олімпійських ігор: наприклад, Афіни (1896, 2004), Париж (1900, 1924 та Ігри в 2024 році), Лондон (1908, 1948, 2012), Лос-Анджелес (1932, 1984 і прийдешні Ігри у 2028 році), Токіо (1964, 2020). Але тільки Пекін став місцем проведення змагань і з літніх, і з зимових видів спорту.

    Раніше спортивні об’єкти Олімпіади були представлені у яскравих фото.

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    Теги: Олімпіада біатлон фігурне катання лижний спорт фристайл
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    Як Пекін із літньої Олімпіади стрибнув у зимову (вражаюче відео)