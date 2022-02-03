Оголошені імена прапороносців збірної України на відкритті зимової Олімпіади

Нашу команду виведуть на стадіон у Пекіні Олександр Абраменко і Олександра Назарова

Вдруге в історії зимових Олімпійських ігор прапор країни на урочистій церемонії відкриття понесуть відразу два спортсмени – чоловік і жінка. Нововведення пов’язані з активною позицією Міжнародного Олімпійського Комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності. Про це повідомляє НОК України.

Синьо-жовтий прапор у Пекіні нестимуть олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

«Перш за все, це велика честь для мене нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені доручили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість і хвилювання водночас», – прокоментував новину Олександр Абраменко.

«Ще на зимових Іграх в Пхьончхані-2018 я дуже прагнула стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це дебютні змагання такого рівня. І тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді і всією Україною», – відзначила Олександра Назарова.

Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 4 лютого (розклад змагань).

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