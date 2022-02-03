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    Оголошені імена прапороносців збірної України на відкритті зимової Олімпіади

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    Олександр Абраменко сподівається повторити &laquo;золотий&raquo; успіх Ігор-2018 - Оголошені імена прапороносців збірної України на відкритті зимової Олімпіади
    Олександр Абраменко сподівається повторити «золотий» успіх Ігор-2018
    фото з відкритих джерел

    Нашу команду виведуть на стадіон у Пекіні Олександр Абраменко і Олександра Назарова

    Вдруге в історії зимових Олімпійських ігор прапор країни на урочистій церемонії відкриття понесуть відразу два спортсмени – чоловік і жінка. Нововведення пов’язані з активною позицією Міжнародного Олімпійського Комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності. Про це повідомляє НОК України.

    Синьо-жовтий прапор у Пекіні нестимуть олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

    «Перш за все, це велика честь для мене нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені доручили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість і хвилювання водночас», – прокоментував новину Олександр Абраменко.

    «Ще на зимових Іграх в Пхьончхані-2018 я дуже прагнула стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це дебютні змагання такого рівня. І тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді і всією Україною», – відзначила Олександра Назарова.

    Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 4 лютого (розклад змагань).

    Раніше стало відомо, що провідна українська біатлоністка заразилася коронавірусом.

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    Теги: Олімпіада Олександр Абраменко Олександра Назарова
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    Оголошені імена прапороносців збірної України на відкритті зимової Олімпіади