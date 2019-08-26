Левченко, Бондаренко, Саладуха та інші. Склад збірної України з легкої атлетики на чемпіонат світу-2019



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Напередодні лідери української королеви спорту підтверджували статус на чемпіонаті України в Луцьку Фото прес-служби ФЛАУ

До 6 вересня перелік можуть доповнити ще кілька прізвищ

Після чемпіонату України з легкої атлетики, який пройшов у Луцьку, федерація легкої атлетики України затвердила склад команди на чемпіонат світу, який 27 вересня – 6 жовтня відбудеться у Досі (Катар). Наразі до складу увійшли 37 спортсменів та 27 представників офіційної делегації. Щоправда вісім з цих спортсменів поки знаходяться під питанням – це учасники жіночої естафети 4х400 м та змішаної естафети 4х400 м: Тетяна Мельник, Іванна Аврамчук, Яна Качур (усі - Київ), Анастасія Бризгіна та Катерина Климюк (Запорізька область), Данило Даниленко (Волинська область), Олексій Поздняков (Донецька область), Дмитро Бікулов (Харківська область). На сьогодні жіноча і змішана естафетні команди 4х400 метрів входять до світового топ-16, що дозволяє брати участь у чемпіонаті світу, але чи втримаються вони серед 16-ти найкращих, буде відомо лише після завершення кваліфікаційного періоду (початок вересня).





Троє спортсменок - Юлія Левченко, Ярослава Магучих та Ірина Геращенко представляють Україну на чемпіонаті світу у секторі стрибків у висоту

Вже точно потрапляють на чемпіонат світу в Доху наступні спортсмени:

Анна Рижикова (Січеславська) - 400м з/б, 4х400м

Наталія Прищепа (Рівненська) - 800м

Ольга Ляхова (Полтавська) - 800м, 4х400м

Олександра Шафар (Волинська) - марафон

Інна Кашина (Сумська) - спортивна ходьба, 20 км

Надія Боровська (Волинська) - спортивна ходьба, 20 км

Христина Юдкіна (Івано-Франківська) - спортивна ходьба, 50 км

Валентина Мирончук (Волинська) - спортивна ходьба, 50 км

Олена Собчук (Волинська) - спортивна ходьба, 50 км

Юлія Левченко (Київ) - стрибки у висоту

Ярослава Магучих (Січеславська) - стрибки у висоту

Ірина Геращенко (Київ) - стрибки у висоту

Марина Бех-Романчук (Хмельницька) - стрибки у довжину

Ольга Саладуха (Донецька) - потрійний стрибок

Марина Килипко (Харківська) - стрибки з жердиною

Ірина Климець (Волинська) - метання молота

Ірина Новожилова (Херсонська) - метання молота

Олена Шамотіна (Січеславська) - метання молота

Ігор Порозов (Січеславська) - марафон

Віктор Шумик (Волинська) - спортивна ходьба, 20 км

Іван Лосєв (Київська) - спортивна ходьба, 20 км

Мар'ян Закальницький (Київська) - спортивна ходьба, 50 км

Іван Банзерук (Волинська) - спортивна ходьба, 50 км

Валерій Літанюк (Івано-Франківська) - спортивна ходьба, 50 км

Богдан Бондаренко (Харківська) - стрибки у висоту

Андрій Проценко (Херсонська) - стрибки у висоту

Сергій Перевозников (Закарпатська) - метання молота

Сергій Регеда (Київська) - метання молота

Михайло Кохан (Січеславська) - метання молота





18-річний метальник молота Михайло Кохан дебютує на дорослому чемпіонаті світу

За прогнозами тренерського штабу, який базується на світовому рейтингу, за добором до команди можуть потрапити ще кілька спортсменів. кваліфікаційний період триває до 6 вересня, саме тоді і буде названо остаточний склад збірної України.

До офіційної делегації на чемпіонат світу увійшли: Володимир Рудюк (керівник делегації), В’ячеслав Тиртишник (головний тренер збірної), Олександр Романюк (головний тренер (стрибки), Ірина Ольховникова (головний тренер (спринт), Максим Островський (головний тренер (метання), Сергій Романчук (головний тренер (витривалість), Костянтин Рурак (старший тренер (спринт), Денис Тобіас (старший тренер (спортивна ходьба), Ярослав Чмир (старший тренер (метання), Ольга Ніколаєнко (прес-аташе). Особисті тренери: Віктор Бондаренко, Ірина Пустовойт, Андрій Попеляєв, Олександр Шевченко, Вадим Крушинський, Володимир Кравченко, Геннадій Зуєв, Анатолій Бойко, Тетяна Степанова, Володимир Яловик, Сергій Кохан.