Норвезький легкоатлет встановив рекорд Європи на етапі «Діамантової ліги» (відео)



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Карстен Варгольм впритул наблизився до світового рекорду Фото з соцмереж

До світового рекорду Карстенові Варгольму забракло 14 сотих секунди

Норвезький легкоатлет Карстен Варгольм оновив рекорд Європи з бігу на 400 метрів з бар'єрами в Цюріху (Швейцарія), на етапі «Діамантової ліги».

46,92 секунди – то новий рекорд та найкращий час у світі за останніх 27 років. З цього моменту Карстен – власник результату №2 в історії. Він впритул наблизився до світового рекорду американця Кевіна Янґа, який рівняється 46,78 секунди.

Також Варгольм став третім атлетом з 1983 року, хто заочно обігнав легендарного Едвіна Мозеса.

Також на етапі в Цюріху виступало двоє українців: Андрій Проценко з результатом 2,32 метра переміг у секторі для стрибків у висоту, а Анна Рижикова стала шостою в бігу на 400 м з бар’єрами серед жінок. Її результат – 55,28 секунди.