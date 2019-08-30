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    Норвезький легкоатлет встановив рекорд Європи на етапі «Діамантової ліги» (відео)

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    Карстен Варгольм впритул наблизився до світового рекорду - Норвезький легкоатлет встановив рекорд Європи на етапі «Діамантової ліги» (відео)
    Карстен Варгольм впритул наблизився до світового рекорду
    Фото з соцмереж

    До світового рекорду Карстенові Варгольму забракло 14 сотих секунди

    Норвезький легкоатлет Карстен Варгольм оновив рекорд Європи з бігу на 400 метрів з бар'єрами в Цюріху (Швейцарія), на етапі «Діамантової ліги».

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    46,92 секунди – то новий рекорд та найкращий час у світі за останніх 27 років. З цього моменту Карстен – власник результату №2 в історії. Він впритул наблизився до світового рекорду американця Кевіна Янґа, який рівняється 46,78 секунди.

    Також Варгольм став третім атлетом з 1983 року, хто заочно обігнав легендарного Едвіна Мозеса.

    Також на етапі в Цюріху виступало двоє українців: Андрій Проценко з результатом 2,32 метра переміг у секторі для стрибків у висоту, а Анна Рижикова стала шостою в бігу на 400 м з бар’єрами серед жінок. Її результат – 55,28 секунди.

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    Андрій Проценко легка атлетика Анна Рижикова Карстен Варгольм Кевін Янґ Едвін Мозес
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