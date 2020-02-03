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    Юний талант «Барселони» встановив унікальне досягнення

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    Молода зміна Мессі та Суаресу швидко стає на ноги

    Відкриття цього сезону у іспанському сезоні - юний нападник Барселони Ансу Фаті - не тільки приніс перемогу своїй команді в матчі з Леванте, але й встановив унікальне досягнення.

    Гвінеєць з іспанським паспортом став наймолодшим гравцем, який оформив дубль у Ла Лізі. Наразі йому лише 17 років та 94 дні.

    Рекорд Хуанмі Хіменеса (нині - Бетіс) протримався 10 років - у 2010 він у віці 17 років та 115 днів забив жва голу у ворота Реал Сос’єдаду, а сам тоді грав за Малагу

    Вражає також і швидкість - дубль було оформлено лише за сто секунд. З іншого боку, а як інакше, коли тобі асистує сам Мессі. Фаті забив на 30 та 32 хвилинах, а гра завершилася з рахунком 2:1 на користь Барселони.

    Каталонці здобули важливі три очки та не дозволили піти у відрив команді мадридського Реалу. Після 22 турів чемпіонату у мадридців 49 очков, у каталонців - 46.

    рекорд
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