Юний талант «Барселони» встановив унікальне досягнення



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Молода зміна Мессі та Суаресу швидко стає на ноги

Відкриття цього сезону у іспанському сезоні - юний нападник Барселони Ансу Фаті - не тільки приніс перемогу своїй команді в матчі з Леванте, але й встановив унікальне досягнення.

Гвінеєць з іспанським паспортом став наймолодшим гравцем, який оформив дубль у Ла Лізі. Наразі йому лише 17 років та 94 дні.

Рекорд Хуанмі Хіменеса (нині - Бетіс) протримався 10 років - у 2010 він у віці 17 років та 115 днів забив жва голу у ворота Реал Сос’єдаду, а сам тоді грав за Малагу

Вражає також і швидкість - дубль було оформлено лише за сто секунд. З іншого боку, а як інакше, коли тобі асистує сам Мессі. Фаті забив на 30 та 32 хвилинах, а гра завершилася з рахунком 2:1 на користь Барселони.

Каталонці здобули важливі три очки та не дозволили піти у відрив команді мадридського Реалу. Після 22 турів чемпіонату у мадридців 49 очков, у каталонців - 46.