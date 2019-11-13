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    «Барселона» не хоче платити €100 мільйонів за найкращого бомбардира Ліги чемпіонів

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    20-річний Ерлінґ Голанн демонструє вражаючу результативність - «Барселона» не хоче платити €100 мільйонів за найкращого бомбардира Ліги чемпіонів
    20-річний Ерлінґ Голанн демонструє вражаючу результативність
    MSN

    Натомість «Манчестер Юнайтед» від Ерлінґа Голанна не відмовляється не дивлячись ні на що

    Іспанська «Барселона» продовжує стежити за норвезьким нападником австрійського «Зальцбурґа» Ерлінґом Голанном, але цінник, виставлений австрійським клубом, керівництво каталонців вважає надмірно високим. Про це повідомляє Daily Express з посиланням на ЕSPN.

    Каталонський клуб вважає, що цінник в €100 мільйонів за Голанна непропорційно завищений і що така сума абсолютно не відповідає трансферному ринку. Як повідомляє джерело, «Барселона» може перестати стежити за норвежцем після оголошення такої ціни за футболіста.

    Але в гравцеві продовжує бути зацікавлений «Манчестер Юнайтед», який готовий придбати Голанна в зимове трансферне вікно. Клуб має намір замінити бельгійця Ромелу Лукаку, проданого влітку в італійський «Інтер». Той факт, що головний тренер манкуніанців Уле-Ґуннар Сульшер тренував молодого норвежця в «Мьольде», повинен зіграти свою роль у можливому переході гравця, впевнене керівництво англійського клубу.

    Ерлінґ Голанн забив 26 голів у 18-ти матчах у всіх турнірах цього сезону. Гравець оформив свій п’ятий хет-трик у сезоні в матчі з «Вольфсберґом» у національному чемпіонаті Австрії.

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