«Реал» - «Атлетіко» - результат матча - огляд дербі, відео голів

«Реал» - «Атлетіко»: Команда Зідана перемагає та йде у відрив



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Бензема засмучує Облака Реал Мадрид via Twitter

Мадридське дербі

У суботу, 1 лютого, у Мадриді у головному матчі европейського футбольного вікенду зіграли місцеві гранди - «Реал» та «Атлетіко». Перед матчем команди та глядачі хвилиною мовчання вшанували пам'ять Кобе Браянта та інших загиблих у авіакатастрофі 26 січня 2020.

«Реал» - «Атлетіко» - 1:0

Голи: Бензема (56)

Гра почалася так само, як і останні кільканадцять мадридських дербі - «Реал» атакує, а «Атлетіко» страждає та чекає слушної нагоди. Так було перші хвилин 15, а далі команда Дієго Сімеоне прибрала ініціативу у свої ноги, встановила контроль над центром поля та раз за разом почала рвати оборону королівського клубу.

Одного разу голу завадив ексматрасник Тібо Куртуа, десь в останню мить встиг зачистити Рамос, кілька разів забракло влучності нападникам гостей (привіт, Мората), фол у карному майданчику не перетворився на пенальті, а вихід віч-на-віч Кореа назвали офсайдом. У «Реала» також були моменти, але жоден з них не назвати 100-відсотковим.

Зідан відчув, що довго його команді щастити не буде й уже в перерві провів дві заміни - замість центрбеків Іско та Крооса вийшли різкі вінгери Вінісіус та Лукас Васкес. Баланс у центрі поля змінився та «Реал» заволодів ініативою, включив на решті фланги, а разом з тим прийшлі й моменти. Чудова нагода була у Феде Вальверде, але його дальній удар потягнув традиційно крутий у дербі Облак.

А на 56-й хвилині спрацювала заміна Зідана: пройшов по лівому флангу Вінісіус загострив на Менді, а той прострілив на земляка - Каріма Бензема - у штрафну. Француз вправно (як і завжди у цьому сезоні) підставив ногу та вдарив на випередження - 1:0. Розпіарений захист «Атлетіко» просто не встиг - все відбулося блискавично.

«Атлетіко» спробував повернутись у гру - для цього Сімеоне навіть кинув у бій щойного придбаного Яніка Ферейру-Караско (гравець повернувся з Китаю та зіграв шикарно). Але «Реал»вже так просто не відступався - хлопці Зідана тримали удар й завдавали свої, не менш болючі. Модріч, Вальверде та Каземіро грали, немов ті бійцівські пси, чим нагадли всім кращі часи півзахисту «Матрацників». Але нині так грає не «Атлетіко», а «Реал».

Саме «Бланкос» знову були ближчими до того, щоб забити гол, власне, підчас їх атаки пролунав фінальний свисток, що засвідчив перевагу команди Зідана. 1:0 «Реал» перемагає та відривається у турнірній таблиці від «Барселони» на 6 очок (49 проти 43), але у каталонців гра у запасі - у неділю проти «Леванте».

Джерело: Главком СПОРТ