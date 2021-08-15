Нападник збірної України забив за «Бенфіку» в другому матчі
Яремчук закріпив перевагу команди в першій зустрічі чемпіонату Португалії
Форвард Роман Яремчук відкрив лік голам за «Бенфіку». В першому турі Прімейри, в якому «орли» зустрічалися з «Арокою», нападник збірної України відгукнувся на флангову передачу і в дотик відправив м’яч у сітку воріт. Рахунок став 2:0 і не змінювався до фінального свистка.
Взяв участь Роман і в першому голі. Він віддав результативну передачу на Джан-Луку Вальдшміта.
За підсумками гри Яремчука визнали найкращим гравцем матчу.
Українець дебютував за «Бенфіку» в матчі з московським «Спартаком» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Тоді форвард організував гол: після його удару м’яч зрикошетив від захисника і залетів у ворота.
В плей-оф Ліги чемпіонів «Бенфіка» зустрінеться з ПСВ з Нідерландів. Перший матч відбудеться 18 серпня.
Раніше Яремчук відмовився давати інтерв’ю російською мовою.
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