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    Нападник збірної України забив за «Бенфіку» в другому матчі

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    Роман Яремчук вдало розпочав виступи за португальський клуб - Нападник збірної України забив за «Бенфіку» в другому матчі
    Роман Яремчук вдало розпочав виступи за португальський клуб
    Фото з відкритих джерел

    Яремчук закріпив перевагу команди в першій зустрічі чемпіонату Португалії

    Форвард Роман Яремчук відкрив лік голам за «Бенфіку». В першому турі Прімейри, в якому «орли» зустрічалися з «Арокою», нападник збірної України відгукнувся на флангову передачу і в дотик відправив м’яч у сітку воріт. Рахунок став 2:0 і не змінювався до фінального свистка.

    Взяв участь Роман і в першому голі. Він віддав результативну передачу на Джан-Луку Вальдшміта.

    За підсумками гри Яремчука визнали найкращим гравцем матчу.

    Роман Яремчук забив м'яч і віддав гольову передачу
    Роман Яремчук забив м'яч і віддав гольову передачу

    Українець дебютував за «Бенфіку» в матчі з московським «Спартаком» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Тоді форвард організував гол: після його удару м’яч зрикошетив від захисника і залетів у ворота.

    В плей-оф Ліги чемпіонів «Бенфіка» зустрінеться з ПСВ з Нідерландів. Перший матч відбудеться 18 серпня.

    Раніше Яремчук відмовився давати інтерв’ю російською мовою.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Яремчук ФК Бенфіка
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    Нападник збірної України забив за «Бенфіку» в другому матчі