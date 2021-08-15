Нападник збірної України забив за «Бенфіку» в другому матчі

Яремчук закріпив перевагу команди в першій зустрічі чемпіонату Португалії

Форвард Роман Яремчук відкрив лік голам за «Бенфіку». В першому турі Прімейри, в якому «орли» зустрічалися з «Арокою», нападник збірної України відгукнувся на флангову передачу і в дотик відправив м’яч у сітку воріт. Рахунок став 2:0 і не змінювався до фінального свистка.

Взяв участь Роман і в першому голі. Він віддав результативну передачу на Джан-Луку Вальдшміта.

За підсумками гри Яремчука визнали найкращим гравцем матчу.

Роман Яремчук забив м'яч і віддав гольову передачу

Українець дебютував за «Бенфіку» в матчі з московським «Спартаком» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Тоді форвард організував гол: після його удару м’яч зрикошетив від захисника і залетів у ворота.

В плей-оф Ліги чемпіонів «Бенфіка» зустрінеться з ПСВ з Нідерландів. Перший матч відбудеться 18 серпня.

Раніше Яремчук відмовився давати інтерв’ю російською мовою.