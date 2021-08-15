Нападник «Динамо» продовжить кар’єру в Італії

«Сампдорія» візьме Супрягу в оренду з правом викупу

Форвард «Динамо» Владислав Супряга продовжить кар’єру і італійській «Сампдорії». Клуби досягли домовленості про оренду футболіста. Угода буде завершена в понеділок, 16 серпня.

Італійський клуб заплатить за оренду Супряги €1,5 млн. Сума викупу 21-річного форварда складе €7 млн.

Раніше «Сампдорія» пропонувала один мільйон євро за оренду українця і шість мільйонів за викуп форварда. Також Супрягою цікавилися «Удінезе», «Дженоа», «Торіно» і «Болонья», нагадує «Спортарена».

У минулому сезоні Супряга забив три голи в 31 матчі «Динамо» в усіх турнірах. У новому сезоні форвард на полі не з’являвся.

23 серпня «Сампдорія» почне новий сезон Серії А поєдинком проти «Мілана». «Динамо» вчора поступилося «Інтеру» (0:3) в контрольному матчі.