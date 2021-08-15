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    Нападник «Динамо» продовжить кар’єру в Італії

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    Владислав Супряга переїде до Італії - Нападник «Динамо» продовжить кар’єру в Італії
    Владислав Супряга переїде до Італії
    Фото з відкритих джерел

    «Сампдорія» візьме Супрягу в оренду з правом викупу

    Форвард «Динамо» Владислав Супряга продовжить кар’єру і італійській «Сампдорії». Клуби досягли домовленості про оренду футболіста. Угода буде завершена в понеділок, 16 серпня.

    Італійський клуб заплатить за оренду Супряги €1,5 млн. Сума викупу 21-річного форварда складе €7 млн.

    Раніше «Сампдорія» пропонувала один мільйон євро за оренду українця і шість мільйонів за викуп форварда. Також Супрягою цікавилися «Удінезе», «Дженоа», «Торіно» і «Болонья», нагадує «Спортарена».

    У минулому сезоні Супряга забив три голи в 31 матчі «Динамо» в усіх турнірах. У новому сезоні форвард на полі не з’являвся.

    23 серпня «Сампдорія» почне новий сезон Серії А поєдинком проти «Мілана». «Динамо» вчора поступилося «Інтеру» (0:3) в контрольному матчі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Владислав Супряга
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    Нападник «Динамо» продовжить кар’єру в Італії