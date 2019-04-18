Галицькі ультрас: «Поки ви «втомились від війни», герої гинуть, рятуючи інших» (фото)



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Пом'янувши Миколу Волкова, ультрас «Ниви» присоромили тих, хто ховається від війни, але «втомився» від неї Фото з соцмереж

У Тернополі та Івано-Франківську пом'янули загиблого на війні фаната «Маріуполя»

Вчора, 17 квітня, на Алеї слави Старокримського кладовища міста Маріуполя поховали 20-річного Миколу Волкова (позивний «Смурф»), парамедика батальйону «Госпітальєри» та бійця 8 батальйону «Аратта» Української Добровольчої Армії, який загинув від кулі снайпера під Водяним неподалік від рідного Маріуполя.

До війни Микола був фанатом футбольного клубу «Маріуполь». Він став 33-м ультрас, який поклав своє життя в боротьбі за цілісність України під час російсько-української війни, котра триває вже шостий рік.

У день похорону пам'ять Миколи Волкова вшанували у двох галицьких містах. Так, в Івано-Франківську націоналістичні організації «Карпатська Січ» та «Національний корпус», до яких входять зокрема фанати клубу «Прикарпаття», провели вечір пам'яті.

А в Тернополі ультрас місцевої «Ниви» під час матчу другої ліги проти «Академії-Черкащини» згадали про «Смурфа» розтяжкою: «Поки ви «втомились від війни», герої гинуть, рятуючи інших».

«Уже п'ятий рік люди, які косять від армії і всю війну просиділи в тилу, плачуть про те, як вони бідолашні змучилися від війни, як їм, злиденним, потрібен мир, - коментують хлопці відповідні світлини в Instagram. - І поки безлика юрба біснується в гучному плачі, там на Сході, на великому Прикордонні, тихо кладуть свої життя в боях за Україну молоді хлопці та дівчата. Так, нещодавно від поранення в голову загинув наш брат, з котрим не мали честі бути знайомими особисто, Микола Волков. Ультрас «Ниви» в скорботі та висловлюють співчуття усім близьким та рідним Миколи. Поза сумнівом, він жив та загинув як справжній громадянин та чоловік».

Микола Волков був поранений 10 квітня і пролежав у комі чотири доби. Його серце перестало битися у понеділок, 15 квітня.