Визначилися усі півфіналісти футбольної Ліги чемпіонів

Трофей розіграють «Реал», «Парі Сен-Жермен», «Манчестер Сіті» та «Челсі

Перемога в Дортмунді вивела до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів англійський «Манчестер Сіті», а «Реалу» дістатися до квартету найкращих допомогла й нічия в Ліверпулі.

З переможців останніх десяти років повторити успіх можуть «Челсі» й «Реал». По турнірній сітці вони зустрінуться у півфіналі. Іспанський клуб, не дивлячись на поразки від «Шахтаря» в груповому турнірі і невиразний сезон взагалі нині являють собою грізну силу. Виникають у «Реала» проблеми у гостьових матчах, але в цілому їхні шанси взяти трофей достатньо високі. Що й показала гра проти тріумфатора 2019 року «Ліверпуля». «Червоні» могли відігратися з 1:3 в першому матчі, проте захищалися впевнено, могли як пропустити кілька разів, так і забити. Тому нульова нічия є справедливим результатом.

«Манчестер Сіті», в свою чергу, показав, що за необхідності може перевернути гру на свою користь. У їхнього суперника з Дортмунда були проблеми в захисті і тренер місцян Хосеп Гвардіола ними скористався. Двічі – по 2:1 з «Боруссією» і «Сіті» залишився єдиним клубом, який у цьому розіграші не зазнав жодної поразки.

Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів дивитися тут.

В півфіналах 27-28 квітня та 4-5 травня зустрічаються:

«Парі Сен-Жермен» – «Манчестер Сіті»

«Реал» – «Челсі»