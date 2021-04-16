Де дивитися головний матч сезону «Шахтар» – «Динамо»

Кияни на 7 очок випереджають донеччан і в разі успіху напевно стануть чемпіонами

У суботу, 17 квітня, відбудеться ключовий матч другого кола чемпіонату України. На НСК «Олімпійський» «Шахтар» прийме «Динамо». За п’ять турів до фінішу кияни випереджають донеччан на 7 очок, і в разі успіху прийматимуть поздоровлення з чемпіонством. Столичних футболістів влаштує навіть нічия, адже відіграти таку відстань в нашому чемпіонаті з невисокою конкуренцією на горі турнірної таблиці завдання з надскладних.

Гру покаже телеканал «Футбол 1», початок о 19:30.

На матчі працюватиме жіноча бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

Примітно, що першість в суперництві Києва та Донецька доводитимуть і хокеїсти. Напередодні «Сокіл», який розпочинає фінальну серію плей-оф Української хокейної ліги, побажав динамівцям успіху і супроводив текст відомим лозунгом.





Футболісти, в свою чергу, відповіли відозверненням до столичних хокеїстів.



