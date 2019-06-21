Захисник збірної України захотів стати «слугою народу»
Артем Федецький
ZIK
Футболіст «Карпат» та збірної України Артем Федецький балотується в народні депутати
Футболіст львівських «Карпат» та збірної України Артем Федецький балотується в народні депутати від партії «Слуга народу» в мажоритарному окрузі.
Прізвище футболіста вказано в списку кандидатів по мажоритарним округам на сайті партії «Слуга народу».
Федецький балотуватиметься по 118-му окрузі Львівської області.
Дочасні парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.
Раніше на з’їзді партії «Слуга народу» відомого борця Жана Беленюка назвали десятим номером у виборчому списку політсили.