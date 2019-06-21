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    Захисник збірної України захотів стати «слугою народу»

    • Розсилка
    Артем Федецький - Захисник збірної України захотів стати «слугою народу»
    Артем Федецький
    ZIK

    Футболіст «Карпат» та збірної України Артем Федецький балотується в народні депутати

    Футболіст львівських «Карпат» та збірної України Артем Федецький балотується в народні депутати від партії «Слуга народу» в мажоритарному окрузі.

    Прізвище футболіста вказано в списку кандидатів по мажоритарним округам на сайті партії «Слуга народу».

    Федецький балотуватиметься по 118-му окрузі Львівської області.

    Дочасні парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.

    Раніше на з’їзді партії «Слуга народу» відомого борця Жана Беленюка назвали десятим номером у виборчому списку політсили.

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