Чемпіон світу з України виступатиме за збірну Грузії

Георгій Цитаїшвілі вирішив змінити громадянство і повернутися на історичну батьківщину

Півзахисник київського «Динамо» Георгій Цитаїшвілі вирішив змінити громадянство. В своєму «інстаграмі» він опублікував фото у футболці збірної Грузії, яке підписав: «Дуже радий перебувати на моїй батьківщині».

У збірній Грузії підтвердили отримання Цитаїшвілі громадянства Грузії.

2019 року Георгій разом зі збірною України став переможцем молодіжного чемпіонату світу.

Останній сезон він виступав на правах оренди за «Ворсклу», яка пробилася в Лігу конференцій.