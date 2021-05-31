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    Чемпіон світу з України виступатиме за збірну Грузії

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    Георгій Цитаїшвілі вирішив змінити збірну - Чемпіон світу з України виступатиме за збірну Грузії
    Георгій Цитаїшвілі вирішив змінити збірну
    Фото з відкритих джерел

    Георгій Цитаїшвілі вирішив змінити громадянство і повернутися на історичну батьківщину

    Півзахисник київського «Динамо» Георгій Цитаїшвілі вирішив змінити громадянство. В своєму «інстаграмі» він опублікував фото у футболці збірної Грузії, яке підписав: «Дуже радий перебувати на моїй батьківщині».

    У збірній Грузії підтвердили отримання Цитаїшвілі громадянства Грузії.

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    2019 року Георгій разом зі збірною України став переможцем молодіжного чемпіонату світу.

    Останній сезон він виступав на правах оренди за «Ворсклу», яка пробилася в Лігу конференцій.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Георгій Цитаїшвілі
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    Чемпіон світу з України виступатиме за збірну Грузії