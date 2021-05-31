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    ЗМІ вражені божевільною сміливістю Гвардіоли у фіналі Ліги чемпіонів

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    Хосеп Гвардіола експерементував навіть у фіналі Ліги чемпіонів - ЗМІ вражені божевільною сміливістю Гвардіоли у фіналі Ліги чемпіонів
    Хосеп Гвардіола експерементував навіть у фіналі Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Тренер «Манчестер Сіті» у вирішальному матчі проти «Челсі» вдався до експериментів

    Британська преса продовжує обговорювати підсумок фіналу Ліги чемпіонів, в якому «Манчестер Сіті» поступився «Челсі». Багато ЗМІ роблять акцент на тактичних прорахунках Хосепа Гвардіоли.

    «Гвардіола здивував своїм стартовим складом перед великим матчем, і знову його дивний експеримент вийшов жахливим, жахливо неправильним», – написав Mirror.

    «Атакуючий футбол привів його до загибелі в цьому матчі. Вийти на гру без Фернандіньо або Родрі здавалося надмірно сміливою витівкою навіть для людини, яка настільки любить наступальний футбол», – пише Daily Mail.

    «Гвардіола перетнув цю тонку межу між геніальністю і божевіллям і вирішив, що фінал Ліги чемпіонів – вдалий час для проведення одного зі своїх експериментів божевільного професора», – відзначили в The Sun.

    «Це був випадок, коли тренер знайшов новий спосіб програти, щоб досліджувати нові глибини розчарування. Гвардіола, який востаннє виграв Лігу чемпіонів в 2011 році, почав матч без оборонного півзахисника або центрального нападника і побачив, як його склад півзахисників щосили намагався реалізувати складний план гри», – написав The Guardian.

    Весь матч на полі провів капітан збірної України Олександр Зінченко (відео небезпечних моментів).

    Головний тренер національної команди Андрій Шевченко спостерігав за грою в компанії з російським олігархом.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті
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    ЗМІ вражені божевільною сміливістю Гвардіоли у фіналі Ліги чемпіонів