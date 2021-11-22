Право на евтаназію у Німеччині отримають лише вакциновані

«Евтаназія та підготовка до неї вимагає відповідальності тих, хто прийняв рішення померти, але потребує людської близькості»

Під час евтаназії поруч із хворим можуть бути люди, які ризикують заразитися смертельно небезпечним вірусом

Асоціація евтаназії (Verein Sterbehilfe) у Німеччині заборонить проводити її тим, хто може бути хворий на Covid-19 або не щеплений вакциною від коронавірусу, оскільки зростає імовірність подальшого поширення вірусу. Про це йдеться на сайті асоціації.

Отже, евтаназію дозволять робити лише тим, хто вакцинований або одужав після зараження коронавірусом.

«Евтаназія та підготовка до неї вимагає відповідальності тих, хто прийняв рішення померти, але потребує людської близькості», – йдеться у заяві асоціації. Однак така «близькість», наприклад, присутність близьких людей, може обернутися їх зараженням, оскільки вірус може поширитися і від померлої людини, зазначено у повідомленні.

У зв'язку з цим новий порядок підготовки до евтаназії запроваджують як мінімум у двох європейських містах – Цюріху (Швейцарія) та Гамбурзі (Німеччина).

У лютому 2020 року Конституційний суд Німеччини визнав право громадян країни на добровільну евтаназію. Її може здійснити представник комерційної медичної організації чи будь-який лікар, який займається лікарською практикою.

Евтаназія – припинення життя людини у швидкий та безболісній спосіб. Її застосовують для людей, котрі мають невиліковне захворювання та більше не хочуть терпіти біль. Термін «евтаназія» вперше вжито Ф. Беконом в XVII ст., щоб визначити «легку смерть».

У березні 2021 року парламент Іспанії ухвалив закон про легалізацію евтаназії.

Також евтаназія дозволена у Бельгії, Люксембурзі та Нідерландах. Наприкінці січня парламент Португалії підтримав легалізацію евтаназії в країні.

У жовтні минулого року Нова Зеландія підтримала легалізацію евтаназії.