Чи треба змушувати всіх вакцинуватися?

Будь-яке місце з великою кількістю соціальних контактів – це розсадник захворювання

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Нужно ли поощрять вакцинацию, разъяснять ее пользу? Несомненно. Так мы снизим общую смертность, сократим количество тяжелых осложнений и защитим врачей и больницы от нереальной нагрузки. Можем ли мы прекратить пандемию таким путем? Нет. Вакцинация не означает отказ от санитарных норм, соблюдения социальной дистанции и т.д.

Это останется с нами на годы.

Нужно ли принуждать отказников к вакцинированию? Если речь идет о последовательно жестких, законных методах – то да, надо.

Надо ли дискриминировать антиваксеров – нет. У них такие же права, как и у всех граждан. Если умереть или инвалидизироваться это их выбор, то кто может им помешать?

Но государство вправе, не нагнетая психоза, создать отказникам определенные неудобства в бытовой сфере, не ограничивая доступ к здравоохранению и госуслугам.

Я считаю правильной обязательную вакцинацию в системе образования, сфере услуг, в госучреждениях.

Заставлять недемократично, но мягко и настойчиво подталкивать – допустимо и правильно.

Любое место с большим количеством социальных контактов – это рассадник заболевания. Школа, кинотеатр, ресторан, больница, сервисный центр – это сотни людей в тесном общении.

Там, где вы ежедневно и ежечасно совершаете множество социальных контактов – вакцинироваться или не вакцинироваться дело уже не ваше. Рискуйте собственными жизнями, хотя вы еще и жизнями близких рискуете.

Но в в остальных случаях – извольте подчиняться правилам. Или не подчиняйтесь – просто отойдите в сторону.

Думаю, что правила борьбы с пандемией будут не раз и не два видоизменяться и надо оставаться людьми в любых обстоятельствах.

Не все граждане одинаково образованы, далеко не все граждане умеют логически мыслить. Короче, у всех свои тараканы и с этим надо как-то жить.

Там где ситуацию не побороть, ее стоит отпустить.

Нет панацеи, не изобрели. И вакцина – не панацея, а средство минимизации рисков.

Я выбираю достижения науки и медицины. Вы выбираете то, что хотите, буду рад единомышленникам.

Но и умереть за своих тараканов – ваше право. И его не отнять.

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Джерело: блог Яна Валетова

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