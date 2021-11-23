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    Думки вголос

    Чи треба змушувати всіх вакцинуватися?

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Щеплення &ndash; не панацея, а засіб мінімізації ризиків - Чи треба змушувати всіх вакцинуватися?
    Щеплення – не панацея, а засіб мінімізації ризиків
    ілюстрація з відкритих джерел

    Будь-яке місце з великою кількістю соціальних контактів – це розсадник захворювання

    Мовою оригіналу

    Нужно ли поощрять вакцинацию, разъяснять ее пользу? Несомненно. Так мы снизим общую смертность, сократим количество тяжелых осложнений и защитим врачей и больницы от нереальной нагрузки. Можем ли мы прекратить пандемию таким путем? Нет. Вакцинация не означает отказ от санитарных норм, соблюдения социальной дистанции и т.д.

    Это останется с нами на годы.

    Нужно ли принуждать отказников к вакцинированию? Если речь идет о последовательно жестких, законных методах – то да, надо.

    Надо ли дискриминировать антиваксеров – нет. У них такие же права, как и у всех граждан. Если умереть или инвалидизироваться это их выбор, то кто может им помешать?

    Но государство вправе, не нагнетая психоза, создать отказникам определенные неудобства в бытовой сфере, не ограничивая доступ к здравоохранению и госуслугам.

    Я считаю правильной обязательную вакцинацию в системе образования, сфере услуг, в госучреждениях.

    Заставлять недемократично, но мягко и настойчиво подталкивать – допустимо и правильно.

    Любое место с большим количеством социальных контактов – это рассадник заболевания. Школа, кинотеатр, ресторан, больница, сервисный центр – это сотни людей в тесном общении.

    Там, где вы ежедневно и ежечасно совершаете множество социальных контактов – вакцинироваться или не вакцинироваться дело уже не ваше. Рискуйте собственными жизнями, хотя вы еще и жизнями близких рискуете.

    Но в в остальных случаях – извольте подчиняться правилам. Или не подчиняйтесь – просто отойдите в сторону.

    Думаю, что правила борьбы с пандемией будут не раз и не два видоизменяться и надо оставаться людьми в любых обстоятельствах.

    Не все граждане одинаково образованы, далеко не все граждане умеют логически мыслить. Короче, у всех свои тараканы и с этим надо как-то жить.

    Там где ситуацию не побороть, ее стоит отпустить.

    Нет панацеи, не изобрели. И вакцина – не панацея, а средство минимизации рисков.

    Я выбираю достижения науки и медицины. Вы выбираете то, что хотите, буду рад единомышленникам.

    Но и умереть за своих тараканов – ваше право. И его не отнять.

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    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українці права громадян вакцинація коронавірус
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    Чи треба змушувати всіх вакцинуватися?