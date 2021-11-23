Чи треба змушувати всіх вакцинуватися?
Будь-яке місце з великою кількістю соціальних контактів – це розсадник захворювання
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Нужно ли поощрять вакцинацию, разъяснять ее пользу? Несомненно. Так мы снизим общую смертность, сократим количество тяжелых осложнений и защитим врачей и больницы от нереальной нагрузки. Можем ли мы прекратить пандемию таким путем? Нет. Вакцинация не означает отказ от санитарных норм, соблюдения социальной дистанции и т.д.
Это останется с нами на годы.
Нужно ли принуждать отказников к вакцинированию? Если речь идет о последовательно жестких, законных методах – то да, надо.
Надо ли дискриминировать антиваксеров – нет. У них такие же права, как и у всех граждан. Если умереть или инвалидизироваться это их выбор, то кто может им помешать?
Но государство вправе, не нагнетая психоза, создать отказникам определенные неудобства в бытовой сфере, не ограничивая доступ к здравоохранению и госуслугам.
Я считаю правильной обязательную вакцинацию в системе образования, сфере услуг, в госучреждениях.
Заставлять недемократично, но мягко и настойчиво подталкивать – допустимо и правильно.
Любое место с большим количеством социальных контактов – это рассадник заболевания. Школа, кинотеатр, ресторан, больница, сервисный центр – это сотни людей в тесном общении.
Там, где вы ежедневно и ежечасно совершаете множество социальных контактов – вакцинироваться или не вакцинироваться дело уже не ваше. Рискуйте собственными жизнями, хотя вы еще и жизнями близких рискуете.
Но в в остальных случаях – извольте подчиняться правилам. Или не подчиняйтесь – просто отойдите в сторону.
Думаю, что правила борьбы с пандемией будут не раз и не два видоизменяться и надо оставаться людьми в любых обстоятельствах.
Не все граждане одинаково образованы, далеко не все граждане умеют логически мыслить. Короче, у всех свои тараканы и с этим надо как-то жить.
Там где ситуацию не побороть, ее стоит отпустить.
Нет панацеи, не изобрели. И вакцина – не панацея, а средство минимизации рисков.
Я выбираю достижения науки и медицины. Вы выбираете то, что хотите, буду рад единомышленникам.
Но и умереть за своих тараканов – ваше право. И его не отнять.
Джерело: блог Яна Валетова