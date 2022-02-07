Збірна Канади з хокею відмовляється грати проти Росії на Олімпіаді

Канадська делегація не отримала результатів тестів на коронавірус від суперників

На Олімпіаді в Пекіні сьогодні, 7 лютого, мала відбутися гра між жіночими хокейними збірними Канади та ОКР (Олімпійського комітету Росії). Спортсменки навіть провели розминки, але гра досі не розпочалася. Матч відкладений на певний час.

За неофіційною інформацією збірна Канади не виходить на майданчик, бо не отримала інформації з тестів суперниць на коронавірус.

Збірна Канади лідирує в групі. У двох матчах вони закинули суперницям 23 шайби і пропустили лише двічі.

Тим часом жіноча збірна України з біатлону, в якій захворіли на коронавірус Олена Білосюк і Дар'я Блашко, отримала підкріплення. До Пекіна прибула резервістка Анастасія Меркушина.

Сьогодні відбудеться індивідуальна гонка. Біатлоністки вийдуть на старт об 11:00.