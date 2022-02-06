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    Україна через коронавірус втратила біатлоністку перед гонкою на Олімпіаді

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    Дар'я Блашко пропустить індивідуальну гонку - Україна через коронавірус втратила біатлоністку перед гонкою на Олімпіаді
    Дар'я Блашко пропустить індивідуальну гонку
    фото: suspilne

    Дар’я Блашко отримала позитивний тест і пішла на самоізоляцію

    Вже другу біатлоністку втратила збірна України на Олімпіаді в Пекіні. Слідом за Оленою Білосюк, позитивний тест отримала й Дар’я Блашко. Спортсменка пішла на ізоляцію і пропустить індивідуальну гонку. Таким чином, наша команда не використає повну квоту в індивідуальній гонці.

    Перегони відбудуться 7 лютого, і Блашко мала стартувати в останній групі під 79-м номером. Щоб повернутися в команду, Дар’я має здати два тести з різницею в одну добу.

    Наступною гонкою після індивідуальної на Олімпіаді-2022 стане жіночий спринт. Він відбудеться у п'ятницю, 11 лютого. Тобто, у Блашко буде чотири дні для того, щоб здати два негативних тести на коронавірус.

    В жіночій збірній залишилося три біатлоністки – Юлія Джима, Ірина Петренко та Валентина Семеренко. Має під’їхати Анастасія Меркушина.

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    Теги: Олімпіада Валентина Семеренко Юлія Джима Дарина Блашко
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    Україна через коронавірус втратила біатлоністку перед гонкою на Олімпіаді