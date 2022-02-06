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    Нова Зеландія сенсаційно здобула першу в історії золоту медаль зимової Олімпіади

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    &nbsp;Зої Садовськи-Сіннотт здобула історичне золото для своєї країни - Нова Зеландія сенсаційно здобула першу в історії золоту медаль зимової Олімпіади
     Зої Садовськи-Сіннотт здобула історичне золото для своєї країни
    фото з відкритих джерел

    Сноубордистка Зої Садовськи-Сіннотт виграла змагання в слоупспайлі

    Сенсаційно завершилися змагання сноубордисток у слоуспалі. Золоту нагороду вперше в історії здобула представниця Нової Зеландії – Зої Садовськи-Сіннотт. Їй вдалося перемогти дворазову чемпіонку зимових ігор у цій дисципліні американку Джеймі Андерсон. Фаворитка завалила всі три спроби та стала лише дев'ятою.

    Реноме американців у слоупспайлі підтримала Юлія Маріно. Вона йшла на першому місці, але новозеландка в останній спробі ризикнула і покорила суддів.

    Примітно, що Зої народилася в Австралії

    Зазначимо, що у Пхенчхані-2018 Зої виграла бронзу, але у іншій дисципліні – біг-ейр. Тепер вона має половину медалей від Нової Зеландії. А першу медаль для Нової Зеландії і загалом першу для спортсмена з Південної півкулі завоювала гірськолижниця Аннеліз Кобергер (у слаломі) в Альбервіллі-1992.

    Третє місце зайняла ще одна спортсменка із Південної півкулі австралійка Тесс Коаді.

    Тим часом на Іграх у Пекіні побили олімпійський рекорд.

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    Теги: Олімпіада сноуборд
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    Нова Зеландія сенсаційно здобула першу в історії золоту медаль зимової Олімпіади