Нова Зеландія сенсаційно здобула першу в історії золоту медаль зимової Олімпіади

Сноубордистка Зої Садовськи-Сіннотт виграла змагання в слоупспайлі

Сенсаційно завершилися змагання сноубордисток у слоуспалі. Золоту нагороду вперше в історії здобула представниця Нової Зеландії – Зої Садовськи-Сіннотт. Їй вдалося перемогти дворазову чемпіонку зимових ігор у цій дисципліні американку Джеймі Андерсон. Фаворитка завалила всі три спроби та стала лише дев'ятою.

Реноме американців у слоупспайлі підтримала Юлія Маріно. Вона йшла на першому місці, але новозеландка в останній спробі ризикнула і покорила суддів.

Примітно, що Зої народилася в Австралії

Зазначимо, що у Пхенчхані-2018 Зої виграла бронзу, але у іншій дисципліні – біг-ейр. Тепер вона має половину медалей від Нової Зеландії. А першу медаль для Нової Зеландії і загалом першу для спортсмена з Південної півкулі завоювала гірськолижниця Аннеліз Кобергер (у слаломі) в Альбервіллі-1992.

Третє місце зайняла ще одна спортсменка із Південної півкулі австралійка Тесс Коаді.

Тим часом на Іграх у Пекіні побили олімпійський рекорд.