Збірна України з біатлону отримала на Олімпіаді підкріплення

Анастасія Меркушина прибула до Пекіна і розпочала підготовку до стартів

Нарешті добра звістка надійшла з олімпійського Пекіна. На Ігри-2022 прибула запасна Анастасія Меркушина. Про це повідомляє сайт НОКу.

На Олімпіаду Анастасію викликали одразу після того, як позитивний тест на коронавірус здала Олена Білосюк. Меркушина пройшла за кілька днів усі необхідні процедури і зуміла добратися до Пекіна. На жаль, вона не зможе взяти участь в індивідуальній гонці, де звільнилося місце після того, як коронавірус підхопила ще одна українка – Дар’я Блашко. Анастасії належить пройти адаптацію і відновити тренувальний процес.

Тож в індивідуальній гонці Україну 7 лютого представлять Юлія Джіма, Валентина Семеренко та Ірина Петренко. Початок змагань – об 11:00.

Щодо Блашко, то вона ізольована в своїй кімнаті. Почувається добре, ніяких симптомів застуди не відчуває, але щоб повернутися до загальної групи їй необхідно отримати два негативні тести на коронавірус.

Раніше українські фігуристи відмовилися привітати росіянку після її виступу.