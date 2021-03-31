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    Збірна Казахстану зрівняла рахунок у матчі відбору чемпіонату світу з Україною

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    Казахи застали змусили українскьих захисників помилитися - Збірна Казахстану зрівняла рахунок у матчі відбору чемпіонату світу з Україною
    Казахи застали змусили українскьих захисників помилитися
    Фото УАФ

    Наші захисники пропустили контратаку й дали безперешкодно пробити по воротах

    Збірна України несподівано пропустила гол від збірної Казахстану у відборі чемпіонату світу 2022 року. Наша команда впевнено вела гру в першому таймі. Завдала 15 ударів по воротах, мала йти на перерву з комфортною перевагою, але задовольнилася одним голом. Це Роман Яремчук використав ювелірну передачу від Олександра Зінченка, і відправив м'яч у сітку обвідним ударом.

    Не забиваєш ти - забивають тобі. В одній з контратак у другому таймі казахи скористалися млявістю наших гравців, які під час контратаки суперників дуже мляво поверталися назад. Дали можливість пробити Серіжкану Мужикову, котрий також обвідним ударом в дальній кут відновив рівновагу у матчі.

    Триває другий тайм.

    В тому, що команда Андрія Шевченка переможе, впевнені й відвідувачі сайту УЄФА. Опитування показало, що вболівальників, які вірили в успіх гостей з Казахстану, набралося усього 5 відсотків. Перевагу ж українцям віддали 93 відсотки опитаних.

    Наступного разу наша національна команда збереться вже безпосередньо для підготовки до фінальної частини Євро-2020. Перший із трьох запланованих товариських матчів напередодні старту турніру синьо-жовті проведуть у Харкові 23 травня. Суперник — збірна Бахрейну.

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      Теги: Збірна України ЧС-2022
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