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    Відбір на чемпіонат світу з футболу. Україна відкрила рахунок у матчі проти Казахстану

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    Нашій команді сьогодні потрібна тільки перемога - Відбір на чемпіонат світу з футболу. Україна відкрила рахунок у матчі проти Казахстану
    Нашій команді сьогодні потрібна тільки перемога
    Фото УАФ

    Команда Андрія Шевченко реалізувала одну з багатьох атак на ворота суперників

    Збірна України повела в рахунку в матчі третього туру відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року проти Казахстану. М’яч на 20-й хвилині забив Роман Яремчук.

    Андрій Шевченко суттєво змінив склад, який 28 березня грав проти команди Фінляндії. Гра у українців пішла. Дві гарні нагоди змарнував Жуніор Мораес. Асистували йому Олександр Зінченко і Руслан Маліновський. А ось Роман Яремчук перший свій момент використав. Зінченко знову видав шикарний пас на форварда «Гента» і той обвідним ударом вразив ціль.

    Збірні України та Казахстану раніше зустрічалися чотири рази і кожного разу перемогу святкувала наша команда.

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    В тому, що команда Андрія Шевченка переможе, впевнені й відвідувачі сайту УЄФА. Опитування показало, що вболівальників, які вірили в успіх гостей з Казахстану, набралося усього 5 відсотків. Перевагу ж українцям віддали 93 відсотки опитаних.

    Наступного разу наша національна команда збереться вже безпосередньо для підготовки до фінальної частини Євро-2020. Перший із трьох запланованих товариських матчів напередодні старту турніру синьо-жовті проведуть у Харкові 23 травня. Суперник — збірна Бахрейну.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ЧС-2022
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