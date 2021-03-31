«Сокіл» здолав чемпіона і повів у півфінальній серії Української хокейної ліги

Кияни в напруженій боротьбі здолали «Кременчук» на його майданчику

Відроджений столичний «Сокіл» зробив ще один крок до фіналу Української хокейної ліги. В першому матчі півфінальної серії плей-офф кияни зуміли обіграти чинного чемпіона країни «Кременчук» - 2:1. Усі три шайби були закинуті в другому періоді.

Матч вийшов напрочуд напруженим. Перший період команди провели за абсолютно рівної кількості моментів. Проте ближче до перерви перевага «Сокола» почала відчуватися. І втілилася в закинуті шайби в другій 20-хвилинці. Вирішальним став перший гол Кузьменка. Згодом суперники обмінялися результативними кидками, маючи чисельну перевагу. Відзначилися Деніскін та Смирнов.

«Кременчук» намагався врятувати матч у вирішальному періоді. Полтавці багато атакували, але нерідко «Сокіл» міг упіймати на контратаці. Господарів кілька разів рятував воротар Новицький.

У півфіналах, нагадаємо, гра йде до чотирьох перемог. Наступна зустріч відбудеться 2 квітня.

В іншій серії 1/2 фіналу переможець регулярного чемпіонату «Донбас» здолав «Дніпро» - 4:1.