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    «Сокіл» здолав чемпіона і повів у півфінальній серії Української хокейної ліги

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    Кияни зуміли повести в серії, перемігши чемпіона в гостях - «Сокіл» здолав чемпіона і повів у півфінальній серії Української хокейної ліги
    Кияни зуміли повести в серії, перемігши чемпіона в гостях
    Фото УХЛ

    Кияни в напруженій боротьбі здолали «Кременчук» на його майданчику

    Відроджений столичний «Сокіл» зробив ще один крок до фіналу Української хокейної ліги. В першому матчі півфінальної серії плей-офф кияни зуміли обіграти чинного чемпіона країни «Кременчук» - 2:1. Усі три шайби були закинуті в другому періоді.

    Матч вийшов напрочуд напруженим. Перший період команди провели за абсолютно рівної кількості моментів. Проте ближче до перерви перевага «Сокола» почала відчуватися. І втілилася в закинуті шайби в другій 20-хвилинці. Вирішальним став перший гол Кузьменка. Згодом суперники обмінялися результативними кидками, маючи чисельну перевагу. Відзначилися Деніскін та Смирнов.

    «Кременчук» намагався врятувати матч у вирішальному періоді. Полтавці багато атакували, але нерідко «Сокіл» міг упіймати на контратаці. Господарів кілька разів рятував воротар Новицький.

    У півфіналах, нагадаємо, гра йде до чотирьох перемог. Наступна зустріч відбудеться 2 квітня.

    В іншій серії 1/2 фіналу переможець регулярного чемпіонату «Донбас» здолав «Дніпро» - 4:1.

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      Теги: Дніпро ХК Сокіл ХК Донбас Кременчук
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