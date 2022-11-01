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Збірна Уельсу змінить назву після мундіалю в Катарі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Збірна Уельсу змінить назву після мундіалю в Катарі
Yа ЧС-2022 до Катару збірна Уельсу поїде під своєю назвою
фото: Getty Images

Валлійці хочуть, щоб їхню команду називали Камрі

Після чемпіонату світу з футболу національні футбольні команди Уельсу можуть змінити свою назву на Камрі (Cymru). Саме так називається Уельс валлійською мовою.

Футбольна асоціація Уельсу провела неофіційні консультації з УЄФА щодо зміни назви, інформує BBC.

«Команда має називатися Камрі, саме так ми її називаємо тут», – сказав виконавчий директор футбольної асоціації Ноель Муні.

Повідомляється, що на ЧС-2022 до Катару збірна Уельсу поїде під своєю назвою. Але у 2023 році футбольна асоціація Уельсу має намір провести обговорення щодо зміни назви.

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022

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