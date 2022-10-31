Єдина футбольна збірна, яка погодилася зіграти з Росією, скасувала матч

Товариська гра між збірними Росії та Боснії і Герцеговини може відбутись у майбутньому

Футбольний союз Боснії і Герцеговини вирішив не виводити Росію з футбольної ізоляції в Європі та скасував запланований на осінь товариський матч збірних. Про це повідомляє сайт організації. «Дракони» вирішили не грати проти Росії 19 листопада. Поєдинок повинен був прийняти російський Санкт-Петербург.

«На сьогоднішньому засіданні виконавчої ради Футбольного союзу Боснії і Герцеговини запланований на 19 листопада матч був перенесений. Президент Футбольного союзу Боснії і Герцеговини пан Віко Жельковіч заявив, що товариська гра можлива в одну з майбутніх дат», – йдеться в повідомленні.

Розмови про контрольний поєдинок збірних розпочалися у вересні. Футбольний союз Боснії і Герцеговини прийняв пропозицію росіян зіграти товариський матч, але зіткнувся з внутрішньою і зовнішньою критикою. Проти збірної Росії відмовилися грати зірки команди на кшталт Джеко та П'яніча, а Українська асоціація футболу закликала колег відмовитися від намірів.

Цьогоріч збірна Боснії і Герцеговини піднялася в Дивізіон A Ліги націй. У рейтингу національних команд ФІФА «жовто-сині» наразі посідають 58-ме місце.

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.