Збірна України – одноосібний лідер своєї групи у кваліфікації на Чемпіонат світу

Після програшу турків у Латвії українці одноосібні очолюють таблицю

Домашня перемога над командою Швеції дозволила збірній України одноосібно очолити відбірну групу першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року. У другому матчі групи B команда Латвії перемогла вдома Туреччину – 79:70. Відтак, в України три перемоги у чотирьох поєдинках. По дві перемоги мають Латвія та Туреччина. У Швеції –



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Фото ФБУ

Після програшу турків у Латвії українці одноосібні очолюють таблицю

Домашня перемога над командою Швеції дозволила збірній України одноосібно очолити відбірну групу першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року.

У другому матчі групи B команда Латвії перемогла вдома Туреччину – 79:70.

Відтак, в України три перемоги у чотирьох поєдинках. По дві перемоги мають Латвія та Туреччина. У Швеції – одна.

У наступних матчах збірна України гратиме 28 червня в Туреччині та 1 липня вдома проти Латвії.

До другого етапу кваліфікації виходять по три кращі команди з груп.

Чемпіонат світу 2019

Кваліфікація

Група B