Збірна України – одноосібний лідер своєї групи у кваліфікації на Чемпіонат світу
- Вчора, 22:53
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Фото ФБУ
Після програшу турків у Латвії українці одноосібні очолюють таблицю
Домашня перемога над командою Швеції дозволила збірній України одноосібно очолити відбірну групу першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року.
У другому матчі групи B команда Латвії перемогла вдома Туреччину – 79:70.
Відтак, в України три перемоги у чотирьох поєдинках. По дві перемоги мають Латвія та Туреччина. У Швеції – одна.
У наступних матчах збірна України гратиме 28 червня в Туреччині та 1 липня вдома проти Латвії.
До другого етапу кваліфікації виходять по три кращі команди з груп.