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    Збірна України – одноосібний лідер своєї групи у кваліфікації на Чемпіонат світу

    Після програшу турків у Латвії українці одноосібні очолюють таблицю
    Домашня перемога над командою Швеції дозволила збірній України одноосібно очолити відбірну групу першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року. У другому матчі групи B команда Латвії перемогла вдома Туреччину – 79:70. Відтак, в України три перемоги у чотирьох поєдинках. По дві перемоги мають Латвія та Туреччина. У Швеції –
    • Вчора, 22:53
    • Розсилка
    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    Після програшу турків у Латвії українці одноосібні очолюють таблицю

    Домашня перемога над командою Швеції дозволила збірній України одноосібно очолити відбірну групу першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року.

    У другому матчі групи B команда Латвії перемогла вдома Туреччину – 79:70.

    Відтак, в України три перемоги у чотирьох поєдинках. По дві перемоги мають Латвія та Туреччина. У Швеції – одна.

    У наступних матчах збірна України гратиме 28 червня в Туреччині та 1 липня вдома проти Латвії.

    До другого етапу кваліфікації виходять по три кращі команди з груп.

    Чемпіонат світу 2019

    Кваліфікація

    Група B

    421
    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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