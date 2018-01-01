Збірна України здобула третю перемогу у кваліфікації на Чемпіонат світу з баскетболу
- Сьогодні, 20:39
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Цього разу українські баскетболісти вдома перемогли команду Швеції
Збірна України перемогла у Києві команду Швеції у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року.
Гості сміливо почали з влучного триочкового Борга. Згодом Массамба зі штрафних збільшив стартову перевагу шведів. Джетер відповів на це першим влучним дальнім пострілом господарів, передає сайт Федерації баскетболу України.
Поступово українці розігналися. Гладир з-за дуги вперше вивів господарів вперед. Втім, гості поки не відпускали «синьо-жовтих» далеко. А влучними дальніми пострілами знову повертали собі перевагу у рахунку. За першу половину стартової чверті Массамба встиг двічі забити з двох дальніх спроб. Після другої Україна взяла тайм-аут.
Гості за першу чверть реалізували п’ять триочкових з восьми. Та активність Джетера на заключних секундах, коли він набрав п’ять очок у двох атаках дозволила «синьо-жовтим» здобути мінімальну перевагу за підсумками стартової 10-хвилинки.
Другу чверть українці почали зосередженіше. Гладир, Липовий і Пустовий влаштували ривок 7:0, змусивши гостей брати паузу. Збити запал господарів це не допомогло. Українці і надалі домінували.
Після другого триочкового Мішули перевага вже зросла до 15-ти очок. Подальший тиск українців змусив гостей брати ще один тайм-аут. Рахунок у чверті на цю мить був 20:4 на користь господарів. Завершив першу половину ефектний триочковий Боброва по центру з не менш ефектної передачі Джетера. Суттєва перевага у чверті – 25:7 – дозволила підопічним Євгена Мурзіна здобути 19 очок загальної переваги.
Практично за всіма показниками українці випередили суперника. Зокрема, за двоочковими (73,33% - 37,5%), триочковими (57,14% - 40%) і підбираннями (18 - 13).
Початок другої половини українці позначили двома ефектними атаками. Гості відповіли на це реалізованими штрафними. Однак подальші атаки господарів не змогли пробити щільний захист гостей. Ті ж зрівняли рахунок у десятихвилинці. Загалом, гості відіграли три очки за підсумками третьої чверті.
На початку заключної чверті Зайцев дальнім пострілом компенсував попередню втрату трьох очок. За половину ігрового часу 10-хвилинки загальна різниця становила 24 очка. Шведи, схоже, витратили у попередніх частинах надто багато сил, яких не залишилося на вирішальний штурм.
У підсумку українці впевнено довели поєдинок до перемоги – другої поспіль у кваліфікації Чемпіонату світу. У попередньому матчі українська команда впевнено перемогла на виїзді Латвію.
Джетер знову був одним з найкращих. Особливо вагомою була його допомога у стартовій чверті, коли гості намагалися нав'язати свою гру. Продуктивність Гладира, Кравцова та Зайцева дозволили команді впевнено довести поєдинок до перемоги.
У наступному поєдинку збірна України гратиме 28 червня у Туреччині. Швеція того ж дня зіграє вдома проти Латвії.
Чемпіонат світу 2019 року з баскетболу
Кваліфікаційний етап
Матч 4-го туру
Україна – Швеція – 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)
Україна: Зайцев - 13, Джетер - 11 + 6 передач, Гладир - 11, Кравцов - 10 + 7 підбирань, Пустовий - 9, Бобров - 9, Мішула - 6, Липовий - 2, Конєв - 2, Герун - 2, Кольченко - 2.