Збірна України здобула третю перемогу у кваліфікації на Чемпіонат світу з баскетболу

Цього разу українські баскетболісти вдома перемогли команду Швеції

Збірна України перемогла у Києві команду Швеції у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року. Гості сміливо почали з влучного триочкового Борга. Згодом Массамба зі штрафних збільшив стартову перевагу шведів. Джетер відповів на це першим влучним дальнім пострілом господарів, передає сайт Федерації баскетболу України. Поступово



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФБУ

Цього разу українські баскетболісти вдома перемогли команду Швеції

Збірна України перемогла у Києві команду Швеції у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року.

Гості сміливо почали з влучного триочкового Борга. Згодом Массамба зі штрафних збільшив стартову перевагу шведів. Джетер відповів на це першим влучним дальнім пострілом господарів, передає сайт Федерації баскетболу України.

Поступово українці розігналися. Гладир з-за дуги вперше вивів господарів вперед. Втім, гості поки не відпускали «синьо-жовтих» далеко. А влучними дальніми пострілами знову повертали собі перевагу у рахунку. За першу половину стартової чверті Массамба встиг двічі забити з двох дальніх спроб. Після другої Україна взяла тайм-аут.

Гості за першу чверть реалізували п’ять триочкових з восьми. Та активність Джетера на заключних секундах, коли він набрав п’ять очок у двох атаках дозволила «синьо-жовтим» здобути мінімальну перевагу за підсумками стартової 10-хвилинки.

Другу чверть українці почали зосередженіше. Гладир, Липовий і Пустовий влаштували ривок 7:0, змусивши гостей брати паузу. Збити запал господарів це не допомогло. Українці і надалі домінували.

Після другого триочкового Мішули перевага вже зросла до 15-ти очок. Подальший тиск українців змусив гостей брати ще один тайм-аут. Рахунок у чверті на цю мить був 20:4 на користь господарів. Завершив першу половину ефектний триочковий Боброва по центру з не менш ефектної передачі Джетера. Суттєва перевага у чверті – 25:7 – дозволила підопічним Євгена Мурзіна здобути 19 очок загальної переваги.

Практично за всіма показниками українці випередили суперника. Зокрема, за двоочковими (73,33% - 37,5%), триочковими (57,14% - 40%) і підбираннями (18 - 13).

Початок другої половини українці позначили двома ефектними атаками. Гості відповіли на це реалізованими штрафними. Однак подальші атаки господарів не змогли пробити щільний захист гостей. Ті ж зрівняли рахунок у десятихвилинці. Загалом, гості відіграли три очки за підсумками третьої чверті.

На початку заключної чверті Зайцев дальнім пострілом компенсував попередню втрату трьох очок. За половину ігрового часу 10-хвилинки загальна різниця становила 24 очка. Шведи, схоже, витратили у попередніх частинах надто багато сил, яких не залишилося на вирішальний штурм.

У підсумку українці впевнено довели поєдинок до перемоги – другої поспіль у кваліфікації Чемпіонату світу. У попередньому матчі українська команда впевнено перемогла на виїзді Латвію.

Джетер знову був одним з найкращих. Особливо вагомою була його допомога у стартовій чверті, коли гості намагалися нав'язати свою гру. Продуктивність Гладира, Кравцова та Зайцева дозволили команді впевнено довести поєдинок до перемоги.

У наступному поєдинку збірна України гратиме 28 червня у Туреччині. Швеція того ж дня зіграє вдома проти Латвії.

Фото ФБУ

Чемпіонат світу 2019 року з баскетболу

Кваліфікаційний етап

Матч 4-го туру

Україна – Швеція – 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)

Україна: Зайцев - 13, Джетер - 11 + 6 передач, Гладир - 11, Кравцов - 10 + 7 підбирань, Пустовий - 9, Бобров - 9, Мішула - 6, Липовий - 2, Конєв - 2, Герун - 2, Кольченко - 2.