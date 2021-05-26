УЕФА відкрив справи проти «Реала», «Барселони» та «Ювентуса». Клубам загрожує дискваліфікація

Власники топ-команд не вийшли з числа засновників Європейської Суперліги

Європейський союз футбольних асоціацій відкрив дисциплінарні справи на одних з засновників Європейської Суперліги «Реал», «Барселону» і «Ювентус».

«Після розслідування, проведеного інспекторами з етики та дисципліни УЄФА у зв'язку з проектом так званої Суперліги, проти «Реала», «Барселони» і «Ювентуса» було порушено дисциплінарне провадження за можливе порушення нормативно-правової бази УЄФА», – повідомляється на офіційному сайті УЄФА .

Суперліга за участю 12 команд утворилася 19 квітня, але вже через два дні дев'ять клубів оголосили про вихід зі змагання.

7 травня УЄФА визначився з покаранням для колишніх учасників Суперліги. Кожен з дев'яти клубів заплатить благодійний внесок в розмірі €15 млн на розвиток футболу по всій Європі. Також клуби зобов'язалися в якості компенсації повернути 5% доходів за участь в клубних турнірах УЄФА за один сезон.

За інформацією El Partidazo de COPE, УЄФА збирається дискваліфікувати «Барселону», «Реал» і «Ювентус»та накласти на них серйозний грошовий штраф. Відзначається, якщо санкції будуть введені, то ці три клуби звернуться до Спортивного арбітражного суду (CAS).