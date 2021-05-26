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    УЕФА відкрив справи проти «Реала», «Барселони» та «Ювентуса». Клубам загрожує дискваліфікація

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    УЄФА може болюче покарати провідні футбольні клуби - УЕФА відкрив справи проти «Реала», «Барселони» та «Ювентуса». Клубам загрожує дискваліфікація
    УЄФА може болюче покарати провідні футбольні клуби
    Фото з відкритих джерел

    Власники топ-команд не вийшли з числа засновників Європейської Суперліги

    Європейський союз футбольних асоціацій відкрив дисциплінарні справи на одних з засновників Європейської Суперліги «Реал», «Барселону» і «Ювентус».

    «Після розслідування, проведеного інспекторами з етики та дисципліни УЄФА у зв'язку з проектом так званої Суперліги, проти «Реала», «Барселони» і «Ювентуса» було порушено дисциплінарне провадження за можливе порушення нормативно-правової бази УЄФА», – повідомляється на офіційному сайті УЄФА .

    Суперліга за участю 12 команд утворилася 19 квітня, але вже через два дні дев'ять клубів оголосили про вихід зі змагання.

    7 травня УЄФА визначився з покаранням для колишніх учасників Суперліги. Кожен з дев'яти клубів заплатить благодійний внесок в розмірі €15 млн на розвиток футболу по всій Європі. Також клуби зобов'язалися в якості компенсації повернути 5% доходів за участь в клубних турнірах УЄФА за один сезон.

    За інформацією El Partidazo de COPE, УЄФА збирається дискваліфікувати «Барселону», «Реал» і «Ювентус»та накласти на них серйозний грошовий штраф. Відзначається, якщо санкції будуть введені, то ці три клуби звернуться до Спортивного арбітражного суду (CAS).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона ФК Ювентус Суперліга
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    УЕФА відкрив справи проти «Реала», «Барселони» та «Ювентуса». Клубам загрожує дискваліфікація