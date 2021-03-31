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    Тренер казахів пообіцяв зіграти в Києві не гірше фінів у відборі чемпіонату світу

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    Талгат Байсуфінов приїхав у Київ за очками - Тренер казахів пообіцяв зіграти в Києві не гірше фінів у відборі чемпіонату світу
    Талгат Байсуфінов приїхав у Київ за очками
    Фото kff.kz

    Талгар Байсуфінов сподівається взяти бодай одне очко на НСК «Олімпійський»

    В матчі проти збірної України 31 березня у відборі чемпіонату світу збірна Казахстану не зможе розраховувати на кілька виконавців. Через травми не зможуть зіграти півзахисник команди з ОАЕ «Аль Айн» Бауыржан Исламхан та нападник московського ЦСКА Бехтіяр Зайнутдінов, який невдовзі може стати партнером Руслана Маліновського в «Аталанті». Не буде й досвідченого захисника Дмттра Шомка. Але все одно тренер гостей Талгар Байсуфінов зробить зміни у складі після програної зустрічі французькій збірній.

    «Сподіваюся, що завтра команди покажуть змістовний футбол. Ми розуміємо, що Україна прагне лише перемоги, але, як і команда Фінляндії, ми не збираємося робити господарям подарунків, – сказав Байсуфінов. – Порівняно з матчем проти Франції ми плануємо зробити деяку ротацію, адже дуже важко зіграти два поспіль поєдинки на високому рівні тими самими футболістами. Ми зіграли в цьому циклі на гру менше за українців, але я не бачу особливої нашої переваги. Більше того, можливо, саме ще одного матчу Казахстану не вистачило, аби відчути впевненість у своїх силах. В будь-якому разі ми приїхали не номер відбувати».

    В другому турі відбору збірна України зіграла з Фінляндією внічию - 1:1.

    Раніше суперники зустрічалися чотири рази і завжди перемагали українці.

    Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022
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