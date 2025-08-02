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Збірна України з баскетболу U-18 розгромила Ірландію на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України з баскетболу U-18 розгромила Ірландію на чемпіонаті Європи
В останній ігровий день чемпіонату Європи збірна України зіграє зі підсумкові 17-18 місця

Найрезультативнішим в складі збірної України став Петро Білоус

Юнацька чоловіча збірна України U-18 здобула розгромну перемогу над Ірландією з рахунком 76:51 в матчі міні-турніру за 17-22 місця чемпіонату Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Після рівної першої чверті, у другій Україна зуміла зробити ривок і заробити двозначну перевагу, хоча перед великою перервою Ірландія скоротила своє відставання до 9 очок.

Третя десятихвилинка почалась для України з двох точних триочкових і надалі українці спокійно утримували перевагу в 15 очок, яку перед перервою збільшили до +21. Не зупинилась наша команда і в останній чверті, вигравши в 25 очок. 
Найрезультативнішим в складі збірної України став Петро Білоус, який оформив дабл-дабл з 17 очок та 10 підбирань.

Таким чином, в останній ігровий день чемпіонату Європи збірна України зіграє зі підсумкові 17-18 місця з переможцем матчу Фінляндія – Норвегія.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В

Пітешті, Румунія. За 17-22 місця

Ірландія – Україна 51:76 (12:12, 12:21, 10:22, 17:21)

Україна: Гогуленко 7, Леськів 7, Білоус 17 + 10 підбирань, Шепель 0, Сіннік 6 + 6 підбирань – старт; Трофімов 11, Житеньов 6, Змієвський 5, Третяк 5, Зігельшіффер 4, Манець 2.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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