Збірна України з баскетболу U-18 розгромила Ірландію на чемпіонаті Європи

В останній ігровий день чемпіонату Європи збірна України зіграє зі підсумкові 17-18 місця

Найрезультативнішим в складі збірної України став Петро Білоус

Юнацька чоловіча збірна України U-18 здобула розгромну перемогу над Ірландією з рахунком 76:51 в матчі міні-турніру за 17-22 місця чемпіонату Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Після рівної першої чверті, у другій Україна зуміла зробити ривок і заробити двозначну перевагу, хоча перед великою перервою Ірландія скоротила своє відставання до 9 очок.

Третя десятихвилинка почалась для України з двох точних триочкових і надалі українці спокійно утримували перевагу в 15 очок, яку перед перервою збільшили до +21. Не зупинилась наша команда і в останній чверті, вигравши в 25 очок.

Найрезультативнішим в складі збірної України став Петро Білоус, який оформив дабл-дабл з 17 очок та 10 підбирань.

Таким чином, в останній ігровий день чемпіонату Європи збірна України зіграє зі підсумкові 17-18 місця з переможцем матчу Фінляндія – Норвегія.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В

Пітешті, Румунія. За 17-22 місця

Ірландія – Україна 51:76 (12:12, 12:21, 10:22, 17:21)

Україна: Гогуленко 7, Леськів 7, Білоус 17 + 10 підбирань, Шепель 0, Сіннік 6 + 6 підбирань – старт; Трофімов 11, Житеньов 6, Змієвський 5, Третяк 5, Зігельшіффер 4, Манець 2.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)

Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс