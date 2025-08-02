Збірна України з баскетболу U-18 розгромила Ірландію на чемпіонаті Європи
Найрезультативнішим в складі збірної України став Петро Білоус
Юнацька чоловіча збірна України U-18 здобула розгромну перемогу над Ірландією з рахунком 76:51 в матчі міні-турніру за 17-22 місця чемпіонату Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Після рівної першої чверті, у другій Україна зуміла зробити ривок і заробити двозначну перевагу, хоча перед великою перервою Ірландія скоротила своє відставання до 9 очок.
Третя десятихвилинка почалась для України з двох точних триочкових і надалі українці спокійно утримували перевагу в 15 очок, яку перед перервою збільшили до +21. Не зупинилась наша команда і в останній чверті, вигравши в 25 очок.
Найрезультативнішим в складі збірної України став Петро Білоус, який оформив дабл-дабл з 17 очок та 10 підбирань.
Таким чином, в останній ігровий день чемпіонату Європи збірна України зіграє зі підсумкові 17-18 місця з переможцем матчу Фінляндія – Норвегія.
Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В
Пітешті, Румунія. За 17-22 місця
Ірландія – Україна 51:76 (12:12, 12:21, 10:22, 17:21)
Україна: Гогуленко 7, Леськів 7, Білоус 17 + 10 підбирань, Шепель 0, Сіннік 6 + 6 підбирань – старт; Трофімов 11, Житеньов 6, Змієвський 5, Третяк 5, Зігельшіффер 4, Манець 2.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
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Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс