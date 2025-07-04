Жіноча збірна України з баскетболу U-18 з перемоги розпочала чемпіонат Європи

Україна перемогла Косово

Жіноча збірна України U-18 переможно розпочала свій виступ на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який стартував в Литві. Підопічні Інни Кочубей в стартовому матчі переграли Косово 62:51, повідомляє «Главком».

Гра виявилась непростою для української збірної, про що свідчать мінімально виграні перша і третя чверть, а також програна четверта. Вирішальною стала друга половина другої десятихвилинки, коли Україні вдалось зробити ривок, заробити перевагу +15 і далі утримувати її до кінця гри.

Україна мала тотальну перевагу на щитах, вигравши підбирання 60:30 (28:9 на чужому щиті), завдяки чому набрала 22 очка другого шансу та 36 очок «з фарби». Але при цьому гравчині збірної України реалізували лише 37% двоочкових (19/58), 28% триочкових (7/25) та допустила 29 втрат.

Дабл-дабл в матчі оформила Поліна Тупало – 11 очок, 12 підбирань. У Валерії Куценко 12 очок і 8 підбирань, Вікторія Петришак записала до активу 9 очок, 7 підбирань та 5 перехоплень.

Наступний матч жіноча збірна України U-18 проведе завтра, 5 липня, проти Азербайджану. Початок матчу о 20:30.

Чемпіонат Європи U-18. Жінки, Дивізіон В

Вільнюс, Литва. Груповий етап

Косово – Україна 51:62 (16:17, 11:25, 12:13, 12:7)

Україна: Анісімова 8 + 7 підбирань, Куценко 12 + 8 підбирань + 4 передачі, Тупало 11 + 12 підбирань + 4 перехоплення, Петришак 9 + 7 підбирань + 5 перехоплень, Лесько 4 + 5 підбирань – старт; Іщук 9, Шевченко 7, Солов'ян 2, Дзюнь 0, Левонтюк 0, Коновалова 0, Жданова 0

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».