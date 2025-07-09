Став відомий склад збірної України з баскетболу на пре-кваліфікацію чемпіонату світу

В рамках підготовки до офіційних матчів у збірної України заплановано три контрольних матчі

Тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

14 липня чоловіча збірна України розпочне підготовку до виступу у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Суперниками нашої команди по груповому раунду стануть збірні Швейцарії та Словаччини.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)

Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

В рамках підготовки до офіційних матчів у збірної України заплановано три контрольних матчі – 24 та 25 в Ризі проти Нідерландів та 2 серпня в Хорватії проти місцевої національної збірної.

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Розклад матчів збірної України у пре-кваліфікаці ЧС-2027

6 серпня

20:00 Швейцарія – Україна

9 серпня

17:00 Україна – Словаччина

16 серпня

17:00 Україна – Швейцарія

20 серпня

19:00 Словаччина – Україна

Нагадаємо, жіноча збірна України U-18 здобула три перемоги на старті групового раунду чемпіонату Європи в Дивізіоні В.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».