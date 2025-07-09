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Став відомий склад збірної України з баскетболу на пре-кваліфікацію чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Став відомий склад збірної України з баскетболу на пре-кваліфікацію чемпіонату світу
14 липня чоловіча збірна України розпочне підготовку до виступу у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027

В рамках підготовки до офіційних матчів у збірної України заплановано три контрольних матчі

Тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

14 липня чоловіча збірна України розпочне підготовку до виступу у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Суперниками нашої команди по груповому раунду стануть збірні Швейцарії та Словаччини.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

В рамках підготовки до офіційних матчів у збірної України заплановано три контрольних матчі – 24 та 25 в Ризі проти Нідерландів та 2 серпня в Хорватії проти місцевої національної збірної. 

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Розклад матчів збірної України у пре-кваліфікаці ЧС-2027

6 серпня
20:00 Швейцарія – Україна

9 серпня
17:00 Україна – Словаччина

16 серпня
17:00 Україна – Швейцарія

20 серпня
19:00 Словаччина – Україна

Нагадаємо, жіноча збірна України U-18 здобула три перемоги на старті групового раунду чемпіонату Європи в Дивізіоні В.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол

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