Став відомий склад збірної України з баскетболу на пре-кваліфікацію чемпіонату світу
В рамках підготовки до офіційних матчів у збірної України заплановано три контрольних матчі
Тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
14 липня чоловіча збірна України розпочне підготовку до виступу у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Суперниками нашої команди по груповому раунду стануть збірні Швейцарії та Словаччини.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
- Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі
Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс
В рамках підготовки до офіційних матчів у збірної України заплановано три контрольних матчі – 24 та 25 в Ризі проти Нідерландів та 2 серпня в Хорватії проти місцевої національної збірної.
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Розклад матчів збірної України у пре-кваліфікаці ЧС-2027
6 серпня
20:00 Швейцарія – Україна
9 серпня
17:00 Україна – Словаччина
16 серпня
17:00 Україна – Швейцарія
20 серпня
19:00 Словаччина – Україна
Нагадаємо, жіноча збірна України U-18 здобула три перемоги на старті групового раунду чемпіонату Європи в Дивізіоні В.
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