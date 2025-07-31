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Збірна України U-18 продовжить виступи на Євробаскеті матчами за 17-22 місця

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України U-18 продовжить виступи на Євробаскеті матчами за 17-22 місця
Українці зіграють у групі Е, де їх суперниками будуть збірні Азербайджану та Ірландії

Наступний матч наша збірна зіграє у суботу, 2 серпня, проти Ірландії

Юнацька чоловіча збірна України U-18 поразкою завершила груповий етап чемпіонату Європи в Дивізіоні В, поступившись Португалії 59:71. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Таким чином, підопічні Дмитра Забірченка завершили груповий етап Євробаскету з однією перемогою над Азербайджаном (71:67 ОТ) та чотирма поразками від Данії (53:92), Румунії (67:90), Грузії (72:93) та Португалії (59:71).

Свої виступи на чемпіонаті Європи збірна України продовжить у «сітці» за 17-22 місця. Спочатку українці зіграють у групі Е, де їх суперниками будуть збірні Азербайджану та Ірландії. Причому результат матчу з Азербайджаном піде в актив Україні.

Наступний матч наша збірна зіграє у суботу, 2 серпня, проти Ірландії. Час початку матчу буде визначено пізніше.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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