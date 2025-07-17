Україна програла Чехії на молодіжному чемпіонаті Європи з баскетболу: що далі

В матчі за 13-16 місця збірна України в суботу, 19 липня, протистоятиме команді Ісландії

Чоловіча збірна України U-20 програла матч за 9-16 місця на молодіжному чемпіонаті Європи, поступившись Чехії з рахунком 65:85. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда не втримала суперника на старті матчу, пропустивши ривок Чехії 8:23. Суперник виграв і другу чверть, отримавши 20 очок переваги за підсумком 20 хвилин матчу. Збірна України скоротила відставання в третій чверті, яку виграла 21:11, але в заключній десятихвилинці чехи повернули комфортну перевагу та довели матч до впевненої перемоги.

Також травму отримав центровий збірної України Максим Кличко, який не дограв матч.

Наша команда, попри перевагу в габаритах, програла підбирання (39-48), також Чехія набрала 35 очок після втрат української збірної, яких в цьому матчі було 26. Суперник продемонстрував кращі кидкові показники і набрав більше очок в трисекундній – все це дозволило Чехії отримати 20 очок переваги за підсумком матчу.

У складі збірної України варто відзначити Артема Романицю, який, вийшовши з лави, за 19 хвилин набрав 15 очок, реалізувавши 3 з 5 триочкових (РЕ 17).

В матчі за 13-16 місця збірна України в суботу, 19 липня, протистоятиме команді Ісландії, яка сьогодні поступилась Румунії (57:72). Час початку матчу буде оголошено пізніше.

Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки, Дивізіоні А

9-16 місця. Іракліон, Греція

Чехія – Україна 85:65 (23:8, 21:16, 11:21, 30:20)

Україна: Сушкін 12 – 6 втрат, Йяму 6 + 5 підбирань + 4 перехоплення, Колаволе 5 – 4 втрати, Бутко 5, Сипало 3 + 6 підбирань – 3 втрати – старт, Романиця 15, Кузнецов 7, Лохманчук 6 + 3 перехоплення, Кличко 4 + 7 підбирань – 4 втрати, Ситар 2, Ліщина 0, Упир 0

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)

Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс