Україна програла Чехії на молодіжному чемпіонаті Європи з баскетболу: що далі
В матчі за 13-16 місця збірна України в суботу, 19 липня, протистоятиме команді Ісландії
Чоловіча збірна України U-20 програла матч за 9-16 місця на молодіжному чемпіонаті Європи, поступившись Чехії з рахунком 65:85. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Наша команда не втримала суперника на старті матчу, пропустивши ривок Чехії 8:23. Суперник виграв і другу чверть, отримавши 20 очок переваги за підсумком 20 хвилин матчу. Збірна України скоротила відставання в третій чверті, яку виграла 21:11, але в заключній десятихвилинці чехи повернули комфортну перевагу та довели матч до впевненої перемоги.
Також травму отримав центровий збірної України Максим Кличко, який не дограв матч.
Наша команда, попри перевагу в габаритах, програла підбирання (39-48), також Чехія набрала 35 очок після втрат української збірної, яких в цьому матчі було 26. Суперник продемонстрував кращі кидкові показники і набрав більше очок в трисекундній – все це дозволило Чехії отримати 20 очок переваги за підсумком матчу.
У складі збірної України варто відзначити Артема Романицю, який, вийшовши з лави, за 19 хвилин набрав 15 очок, реалізувавши 3 з 5 триочкових (РЕ 17).
В матчі за 13-16 місця збірна України в суботу, 19 липня, протистоятиме команді Ісландії, яка сьогодні поступилась Румунії (57:72). Час початку матчу буде оголошено пізніше.
Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки, Дивізіоні А
9-16 місця. Іракліон, Греція
Чехія – Україна 85:65 (23:8, 21:16, 11:21, 30:20)
Україна: Сушкін 12 – 6 втрат, Йяму 6 + 5 підбирань + 4 перехоплення, Колаволе 5 – 4 втрати, Бутко 5, Сипало 3 + 6 підбирань – 3 втрати – старт, Романиця 15, Кузнецов 7, Лохманчук 6 + 3 перехоплення, Кличко 4 + 7 підбирань – 4 втрати, Ситар 2, Ліщина 0, Упир 0
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
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Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс