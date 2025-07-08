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Гравці НБА готові зіграти за збірну України у пре-кваліфікації чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гравці НБА готові зіграти за збірну України у пре-кваліфікації чемпіонату світу
Михайлюк (ліворуч) приєднається до збірної України після завершення Літньої ліги НБА
фото: ФІБА

14 липня чоловіча збірна України розпочне підготовку до виступу у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс повідомив про принципове бажання українських гравців НБА виступити за збірну у майбутніх зустрічах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Вже 14 липня чоловіча збірна України розпочне підготовку до виступу у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Суперниками нашої команди по груповому раунду стануть збірні Швейцарії та Словаччини.

«Святослав Михайлюк приєднається до збірної України після завершення Літньої ліги НБА. Також очікуємо після Літньої ліги на приїзд Дмитра Скапінцева. Олексій Лень приєднається до збірної, якщо найближчим часом підпише контракт. Що стосується Максима Шульги, я сподіваюся, він також приїде відразу після виступів за «Бостон» у Літній лізі. Максим дуже хоче грати за збірну, але рішення по ньому повністю залежить від клубу», – повідомив Айнарс Багатскіс.

Розширений список збірної України буде опубліковано 9 липня.

«Юта Джаз», в складі якої Михайлюк відіграв минулий сезон, нещодавно гарантувала контракт українця на сезон 2025/26.

Олексій Лень після завершальної частини попереднього сезону з «Лос-Анджелес Лейкерс», наразі перебуває в статусі вільного агента.

57-й номер драфту НБА-2025 Максим Шульга зіграє за «Бостон Селтікс» в Літній лізі НБА. Також в цьому турнірі візьме участь і центровий Дмитро Скапінцев, який зіграє за Портленд. У минулому сезоні бігмен, нагадаємо, виступав за фарм-клуб Портленд Ріп Сіті Ремікс у G-Лізі НБА.

Календар матчів збірної України

6 серпня
20:00 Швейцарія – Україна

9 серпня
17:00 Україна – Словаччина

16 серпня
17:00 Україна – Швейцарія

20 серпня
19:00 Словаччина – Україна

Нагадаємо, жіноча збірна України U-18 здобула три перемоги на старті групового раунду чемпіонату Європи в Дивізіоні В.

Теги: баскетбол НБА Святослав Михайлюк Олексій Лень Максим Шульга

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