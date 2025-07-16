Збірна України з баскетболу U-18 зіграла першу контрольну гру перед чемпіонатом Європи

Команда Дмитра Забірченка провела спаринг зі збірною Грузії

У вівторок, 15 липня, збірна України U-18, яка проводить тренувальний збір напередодні виступу на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, зіграла свій перший контрольний матч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Дмитра Забірченка провела спаринг зі збірною Грузії, в якому зіграла двома різними складами в першій та другій половинах матчу. В першій частині гри українська збірна виграла 45:39, а в другій поступилась 19:34. Загальний рахунок матчу – 73:65 (19:21, 20:25, 22:11, 12:8) на користь збірної Грузії. Жоден із гравців не зіграв більше 19 хвилин.

В цьому матчі 11 очок та 5 перехоплень до активу записав Петро Білоус, 11 очок, 3 перехоплення та 2 передачі в активі Григорія Леськіва, 9 очок та 8 підбирань набрав Владислав Сінік.

16 липня команди зіграють другу контрольну зустріч, в якій тренерський штаб нашої команди планує зіграти вужчою ротацією.

Розширений склад збірної України U-18

Максим Шепель, Putnam Science Academy, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Денис Житньов, Next Step Basket Rapallo, Італія (перший тренер Олег Манойленко)

Остап Пашолок, Kapfenberg Bulls, Австрія (перший тренер Андрій Бабенко)

Даніїл Єфімов, Харківські Соколи, Україна (перший тренер Олексій Золотоус)

Лев Манець, VKM (Vilniaus krepšinio mokykla), Литва (перший тренер Євгеній Подорваний)

Андрій Трофимов, Šiaulių KA Saulė I ŠSG, Литва (перший тренер Євген Найден)

Єгор Рижков, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Василь Ісаков)

Микита Змієвський, Харківські Соколи, Україна (перший тренер Олексій Золотоус)

Олександр Третяк, ДіДіБао, Україна (перший тренер Олександр Соколов)

Владислав Сінік, Tartu Ülikool/Estiko, Естонія (перший тренер Микола Ніщак)

Роман Потєєв, Imperial Zaragoza, Іспанія (перший тренер Андрій Бабенко)

Богдан Кравченко, Jac sants Barcelona, Іспанія (перший тренер Максим Воробйов)

Петро Білоус, CSU ANDU SIBIU, Румунія (перший тренер Дмитро Коломійченко)

Ілля Голугленко, Elche, Іспанія (перший тренер Дмитро Коломійченко)

Григорій Леськів, Moose LCC International University, Литва (перший тренер Денис Кайдаулов)

Богдан Бабич, КСЛ-2008, Україна (перший тренер Яна Біленко)

Єгор Дружелюбов, Milazzo, Італія (перший тренер Миколай Ніцак)

Стефан Зігельшіффер, Kangoeroes Mechelen, Бельгія (перший тренер Деніс Йороз)

Головний тренер – Дмитро Забірченко

Тренери – Нікіта Воєвода, Денис Ладісов, Олексій Золотоус

Нагадаємо, чоловіча збірна України U-20 поступилась команді Бельгії в своєму другому матчі групового раунду чемпіонату Європи U-20.

Ключовою в цьому матчі стала четверта чверть. Після рівних 30 хвилин гри, протягом яких максимальне лідерство однієї з команд сягало 8 очок (максимальна перевага України в першій чверті), бельгійці зробили ключовий ривок наприкінці гри. Суперник виграв четверту чверть 20:10, відігравши свій найкращий відтинок в матчі, як в нападі, так і в захисті. Збірна України, яка мала перевагу на старті заключної десятихвилинки, на жаль, втримати цю перевагу не змогла.

У збірної України найефективнішим в цьому матчі став форвард Данііл Сипало, у якого 9 очок, 8 підбирань, 3 передачі, 2 блок-шота та 2 перехоплення в активі (РЕ 17).

Чемпіонат Європи U-20. Дивізіоні А. Група С

Іракліон, Греція

Україна – Бельгія 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

Україна: Сипало 9 + 8 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота, Сушкін 9 + 6 передач, Колаволе 8, Бутко 5 + 3 перехоплення, Йяму 2 – старт, Кличко 7, Ліщина 5, Упир 5, Романиця 2, Лохманчук 2, Кузнецов 1