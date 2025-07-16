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Збірна України з баскетболу U-18 зіграла першу контрольну гру перед чемпіонатом Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України з баскетболу U-18 зіграла першу контрольну гру перед чемпіонатом Європи
Збірна України продовжує готуватися до чемпіонату Європи

Команда Дмитра Забірченка провела спаринг зі збірною Грузії

У вівторок, 15 липня, збірна України U-18, яка проводить тренувальний збір напередодні виступу на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, зіграла свій перший контрольний матч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Дмитра Забірченка провела спаринг зі збірною Грузії, в якому зіграла двома різними складами в першій та другій половинах матчу. В першій частині гри українська збірна виграла 45:39, а в другій поступилась 19:34. Загальний рахунок матчу – 73:65 (19:21, 20:25, 22:11, 12:8) на користь збірної Грузії. Жоден із гравців не зіграв більше 19 хвилин.

В цьому матчі 11 очок та 5 перехоплень до активу записав Петро Білоус, 11 очок, 3 перехоплення та 2 передачі в активі Григорія Леськіва, 9 очок та 8 підбирань набрав Владислав Сінік.

16 липня команди зіграють другу контрольну зустріч, в якій тренерський штаб нашої команди планує зіграти вужчою ротацією.

Розширений склад збірної України U-18

  • Максим Шепель, Putnam Science Academy, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Денис Житньов, Next Step Basket Rapallo, Італія (перший тренер Олег Манойленко)
  • Остап Пашолок, Kapfenberg Bulls, Австрія (перший тренер Андрій Бабенко)
  • Даніїл Єфімов, Харківські Соколи, Україна (перший тренер Олексій Золотоус)
  • Лев Манець, VKM (Vilniaus krepšinio mokykla), Литва (перший тренер Євгеній Подорваний)
  • Андрій Трофимов, Šiaulių KA Saulė I  ŠSG, Литва  (перший тренер Євген Найден)
  • Єгор Рижков, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Василь Ісаков)
  • Микита Змієвський, Харківські Соколи, Україна (перший тренер Олексій Золотоус)
  • Олександр Третяк, ДіДіБао, Україна (перший тренер Олександр Соколов)
  • Владислав Сінік, Tartu Ülikool/Estiko, Естонія (перший тренер Микола Ніщак)
  • Роман Потєєв, Imperial Zaragoza, Іспанія (перший тренер Андрій Бабенко)
  • Богдан Кравченко, Jac sants Barcelona, Іспанія (перший тренер Максим Воробйов)
  • Петро Білоус, CSU ANDU SIBIU, Румунія (перший тренер Дмитро Коломійченко)
  • Ілля Голугленко, Elche, Іспанія (перший тренер Дмитро Коломійченко)
  • Григорій Леськів, Moose LCC International University, Литва (перший тренер Денис Кайдаулов)
  • Богдан Бабич, КСЛ-2008, Україна (перший тренер Яна Біленко)
  • Єгор Дружелюбов, Milazzo, Італія (перший тренер Миколай Ніцак)
  • Стефан Зігельшіффер, Kangoeroes Mechelen, Бельгія (перший тренер Деніс Йороз)
  • Головний тренер – Дмитро Забірченко
  • Тренери – Нікіта Воєвода, Денис Ладісов, Олексій Золотоус

Нагадаємо, чоловіча збірна України U-20 поступилась команді Бельгії в своєму другому матчі групового раунду чемпіонату Європи U-20.

Ключовою в цьому матчі стала четверта чверть. Після рівних 30 хвилин гри, протягом яких максимальне лідерство однієї з команд сягало 8 очок (максимальна перевага України в першій чверті), бельгійці зробили ключовий ривок наприкінці гри. Суперник виграв четверту чверть 20:10, відігравши свій найкращий відтинок в матчі, як в нападі, так і в захисті. Збірна України, яка мала перевагу на старті заключної десятихвилинки, на жаль, втримати цю перевагу не змогла.

У збірної України найефективнішим в цьому матчі став форвард Данііл Сипало, у якого 9 очок, 8 підбирань, 3 передачі, 2 блок-шота та 2 перехоплення в активі (РЕ 17).

Чемпіонат Європи U-20. Дивізіоні А. Група С

Іракліон, Греція

Україна – Бельгія 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

Україна: Сипало 9 + 8 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота, Сушкін 9 + 6 передач, Колаволе 8, Бутко 5 + 3 перехоплення, Йяму 2 – старт, Кличко 7, Ліщина 5, Упир 5, Романиця 2, Лохманчук 2, Кузнецов 1

Теги: баскетбол

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