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Чоловіча збірна України U-20 зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи з баскетболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чоловіча збірна України U-20 зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи з баскетболу
Свій заключний матч групового раунду збірна України зіграє проти Італії

Україна програла Бельгії

Чоловіча збірна України U-20 поступилась команді Бельгії в своєму другому матчі групового раунду чемпіонату Європи U-20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ключовою в цьому матчі стала четверта чверть. Після рівних 30 хвилин гри, протягом яких максимальне лідерство однієї з команд сягало 8 очок (максимальна перевага України в першій чверті), бельгійці зробили ключовий ривок наприкінці гри. Суперник виграв четверту чверть 20:10, відігравши свій найкращий відтинок в матчі, як в нападі, так і в захисті. Збірна України, яка мала перевагу на старті заключної десятихвилинки, на жаль, втримати цю перевагу не змогла.

Проблемою для нашої команди в цьому матчі стали підбирання: Бельгія виграла відскоки 51-35 (17-11 в нападі). Збірна України використала втрати суперника, яких у бельгійців було на 7 більше, ніж у нашої команди, набравши 15 очок після помилок суперника. Але Бельгія мала в цьому матчі кращі кидкові показники та зробила більше результативних передач. 

У збірної України найефективнішим в цьому матчі став форвард Данііл Сипало, у якого 9 очок, 8 підбирань, 3 передачі, 2 блок-шота та 2 перехоплення в активі (РЕ 17).

Свій заключний матч групового раунду збірна України зіграє проти Італії в понеділок, 14 липня, о 20:30. Італія в своєму першому матчі на турнірі перемогла Бельгію (68:64), а в другій грі поступилась Німеччині (67:71).

Чемпіонат Європи U-20. Дивізіоні А. Група С

Іракліон, Греція

Україна – Бельгія 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

Україна: Сипало 9 + 8 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота, Сушкін 9 + 6 передач, Колаволе 8, Бутко 5 + 3 перехоплення, Йяму 2 – старт, Кличко 7, Ліщина 5, Упир 5, Романиця 2, Лохманчук 2, Кузнецов 1

Нагадаємо, чоловіча збірна України зазнала поразки в першому матчі на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А.

У стартовій грі турніру команда Валерія Плеханова в напруженому клатчі поступилась збірній Німеччині.

Суперники провели рівну першу половину, обмінявшись виграними чвертями – як результат рівний рахунок 29:29 після 20 хвилин матчу. Гра залишалася рівною і після великої перерви, але Німеччині вдавалося утримувати лідерство. Україна знову скоротила відставання і зрівняла рахунок вже наприкінці гри. За 8 секунд до кінця основного часу за рівного рахунку Кличко заробив фол на Фалькенталі, який реалізував два переможних штрафних. Колаволе міг перевести гру овертайм, але обидві свої спроби з лінії за дві секунди до сирени не забив.

Найкращими в складі нашої команди стали капітан Єгор Сушкін, у якого 19 очок та 5 передач (РЕ 21), а також Данііл Сипало, який до 12 очок додав 6 підбирань, 3 блок-шота та 3 перехоплення (РЕ 19).

Чемпіонат Європи. Чоловіки, U-20. Дивізіон А

Іракліон, Греція. Група В

Німеччина – Україна (18:15, 11:14, 15:14, 20:19)

Україна: Сушкін 19 + 5 передач, Сипало 12 + 6 підбирань + 3 перехоплення + 3 блок-шота, Йяму 6, Колаволе 2, Лохманчук 0 — старт, Романиця 9, Кличко 6, Бутко 6, Упир 2, Ліщина 0, Кузнецов 0

Теги: баскетбол

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