Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український баскетболіст зробив дабл-дабл в першій грі півфіналу чемпіонату Індонезії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Український баскетболіст зробив дабл-дабл в першій грі півфіналу чемпіонату Індонезії
Рейтинг ефективності українця становив 24 бала
фото: instagram.com/satriamuda.id

Команда капітана української збірної з рахунком 86:66 перемогла клуб «Пеліта»

Центровий збірної України Артем Пустовий відзначився дабл-даблом (двозначним загальним результатом в двох з основних статистичних показників) та продемонстрував ефективну гру в першому матчі півфіналу чемпіонату Індонезії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда капітана української збірної з рахунком 86:66 перемогла команду «Пеліта».

Пустовий, вийшовши в старті, набрав 16 очок (8/10 двоочкових, 0/2 триочкових), зробив 14 підбирань (5 у нападі), 2 блок-шота, 2 перехоплення та 1 передачу. Рейтинг ефективності українця становив 24 бала.

Другий матч півфінальної серії команда українця зіграє у суботу, 12 липня.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

14 липня чоловіча збірна України розпочне підготовку до виступу у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Суперниками нашої команди по груповому раунду стануть збірні Швейцарії та Словаччини.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: Артем Пустовий баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гра Україна – Ісландія розпочнеться о 13:00
Україна – Ісландія: де дивитися матч жіночого чемпіонату Європи з баскетболу U-18
9 липня, 12:06
Косово – Україна 51:62
Жіноча збірна України з баскетболу U-18 з перемоги розпочала чемпіонат Європи
4 липня, 15:14
Латвія – Україна 83:78
Збірна України з баскетболу U-20 зазнала поразки у товариській грі з Латвією
2 липня, 11:42
Україна зіграє з Латвією у Ризі
Молодіжна збірна України з баскетболу зіграє контрольний матч проти Латвії
1 липня, 14:10
Шульга переїхав до США у 2020 році й грав на студентському рівні
Шульга був обраний «Бостон Селтікс» на драфті НБА
27 червня, 09:31
ФІБА продемонструвала довіру до роботи суддівського корпусу ФБУ
Українські арбітри працюватимуть на матчах чемпіонатів Європи з баскетболу
25 червня, 13:24
Збірна України програла обидва свої поєдинки стартового ігрового дня
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела перші дві гри на чемпіонаті світу
24 червня, 16:33
Чжан Цзиюй (у центрі у білій формі) завжди вирізнялася зростом на тлі суперниць
У складі збірної Китаю дебютувала 18-річна баскетболістка зі зростом 226 см
19 червня, 14:32
Тібодо зазначив, що пишається досягненнями команди
Екстренер «Нікс» викупив сторінку в New York Times, щоб подякувати місту і команді
11 червня, 18:49

Новини

Індійську тенісистку застрелив власний батько: деталі сімейної драми
Індійську тенісистку застрелив власний батько: деталі сімейної драми
Український баскетболіст зробив дабл-дабл в першій грі півфіналу чемпіонату Індонезії
Український баскетболіст зробив дабл-дабл в першій грі півфіналу чемпіонату Індонезії
Ліквідація ЗСУ окупанта та переможця Кубка світу з кікбоксингу: стали відомі деталі
Ліквідація ЗСУ окупанта та переможця Кубка світу з кікбоксингу: стали відомі деталі
«Шахтар» розгромив фінський «Ільвес» у першому матчі кваліфікації Ліги Європи
«Шахтар» розгромив фінський «Ільвес» у першому матчі кваліфікації Ліги Європи
«Реал» повторив клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів
«Реал» повторив клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів
Росія вела переговори з США про проведення товариської футбольної гри
Росія вела переговори з США про проведення товариської футбольної гри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
45K
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
43K
Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину
17K
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
8673
Червінський назвав ім'я застреленого у Києві полковника СБУ

Новини

День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Вчора, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Вчора, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua