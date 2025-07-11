Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чоловіча збірна України U-16 розпочала підготовку до чемпіонату Європи з баскетболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Чоловіча збірна України U-16 розпочала підготовку до чемпіонату Європи з баскетболу
На груповому раунді українська збірна зіграє в групі С
фото: ФБУ

На груповому етапі Україна зіграє з Нідерландами, Данією, Ісландією, Хорватією та Косово

Чоловіча збірна України U-16 розпочала тренувальний збір  в Ризі, Латвія в рамках підготовки до виступу на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

На початку збору в таборі команди знаходяться 21 гравець, 12 з яких увійдуть до фінального ростеру на європейську першість. Чемпіонат Європи проходитиме в Скоп’є, Північна Македонія.

Розширений склад української збірної

  • Олексій Шамрай, Kickz IBAM, Німеччина (перший тренер Леонід Мілосердний)
  • Євген Татунчак, London Warriors Basketball Club, Англія (перший тренер Dominic Tannis Harriet)
  • Лев Алілуйко, Fortitudo Basket Francavilla, Італія (перший тренер Максим Балашов)
  • Роман Шерстюк, Fackonbasket, Данія (перший тренер Денис Гнатюк)
  • Микита Кравцов, Valencia Basket, Іспанія (перший тренер Ігор Харченко)
  • Ярослав Іванов, WKS Śląsk Wrocław-PL, Польща (перші тренери Віктор Селіванов, Валерій Леонов)
  • Кирило Пʼятаченко, Urspring Basketball Academy, Німеччина (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Кирил Логінов, Spire Academy, США (перший тренер Сергій Ходоровський)
  • Денис Карабець, Fortitudo Basket Francavilla, Італія (перший тренер Леван Джимшелеішвілі)
  • Остап Петрик, БК Вінниця, Україна (перший тренер Микола Здирка)
  • Богдан Чемерис, SAP Alghero, Італія (перші тренери Максим Міхельсон Максим, Василь Івлєв)
  • Артем Дьордяй, VEGA TRAINING FRANCAVILLA, Італія (перші тренери Антон Іванина, Василь Товтин)
  • Павло Семенов, BSC Petržalka Bartislava, Словаччина (перші тренери Вікторія Пазюк, Олексій Миргородський)
  • Володимир Якушин, СДЮСШОР-5-ДФКС-Дніпро, Україна (перший тренер Ігор Авсянніков)
  • Ігор Рубленко, Збірна Київської області – СПОРТЛІЦЕЙ-ДЮСШ-1, Україна (перший тренер Анатолій Федоренко)
  • Гліб Ганицький, СДЮШОР-5 Дніпро, Україна (перший тренер Олександр Мунтян)
  • Захар Покойовий, БК «Стугна Баскет», Україна (перший тренер Денис Кайдаулов)
  • Єгор Кашура, СДЮШОР з баскетболу Авангард, Україна (перший тренер Леван Джимшелеішвілі)
  • Дмитро Даценко, Іспанська баскетбольна академія SBA, Іспанія (перші тренери Максим Міхельсон, Василь Івлєв)
  • Михайло Свиридов, Збірна Київської області – СПОРТЛІЦЕЙ-ДЮСШ-1, Україна (перший тренер Володимир Донський)
  • Андрій Ієремія, Hard Work Talant, Німеччина (перший тренер Вадим Пудзирей)
  • Головний тренер – Олег Шевченко
  • Асистенти – Павло Ревзін, Юрій Вакарчук

На груповому раунді українська збірна зіграє в групі С, де нашими суперниками стануть Нідерланди, Данія, Ісландія, Хорватія та Косово. В рамках підготовки до європейської першості кадетська збірна зіграє два контрольних матчі проти команди Грузії, а також візьме участь у турнірі Baltic Cup, який проходитиме в Естонії.

10 липня збірна вже зіграла один контрольний матч, в якому протистояла команді Дивізіону А – збірній Туреччини (49:95). Відзначимо, що ця гра, яку не було заплановано заздалегідь, відбулася лише після двох тренувань нашої команди, в той час як турецька збірна вже провела два тижні збору. В матчі проти Туреччини 10 очок та 5 підбирань до активу записав Євген Татунчак, 10 очок та 5 підбирань також в активі Гліба Ганицького.

Розклад матчів збірної України U-16 на чемпіонаті Європи

7 серпня

14:30 Україна – Данія

8 серпня

22:00 Нідерланди – Україна

9 серпня

22:00 Ісландія – Україна

11 серпня

17:00 Україна – Косово

12 серпня

17:00 Хорватія – Україна

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підвищення в класі команда Валерія Плеханова (у центрі) здобула за підсумками сезону-2024
Україна вперше за три роки зіграє в еліті Євробаскету U20: коментар тренера команди
Сьогодні, 12:23
Рейтинг ефективності українця становив 24 бала
Український баскетболіст зробив дабл-дабл в першій грі півфіналу чемпіонату Індонезії
Сьогодні, 10:17
Команда Інни Кочубей поступилася з рахунком 71:96
Україна розгромно програла Ісландії на жіночому чемпіонаті Європи з баскетболу U-18
9 липня, 17:56
Україна продовжує боротьбу за підвищення у класі
Що потрібно жіночій збірній України з баскетболу U-18 для виходу в плей-оф чемпіонату Європи
9 липня, 11:54
Тупало ділить четверте місце чемпіонату за середньою результативністю
Українки потрапили до переліку найкращих баскетболісток чемпіонату Європи U-18
8 липня, 13:59
Початок матчу Україна – Литва о 18:00 за київським часом
Литва – Україна: де дивитися трансляцію гри жіночого чемпіонату Європи з баскетболу U-18
8 липня, 13:40
Україна без перемог завершила чемпіонат світу
Україна завершила виступи на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
27 червня, 09:53
ФІБА продемонструвала довіру до роботи суддівського корпусу ФБУ
Українські арбітри працюватимуть на матчах чемпіонатів Європи з баскетболу
25 червня, 13:24
Джеррі Басс купив франшизу у 1979 році за $67,5 млн
Найбільша угода в історії спорту: легендарний клуб НБА може змінити власника
19 червня, 10:09

Новини

Чоловіча збірна України U-16 розпочала підготовку до чемпіонату Європи з баскетболу
Чоловіча збірна України U-16 розпочала підготовку до чемпіонату Європи з баскетболу
Гонщик «Порше» присвятив напис на боліді загиблому у ДПТ футболісту Жоті
Гонщик «Порше» присвятив напис на боліді загиблому у ДПТ футболісту Жоті
Депутатка Держдуми заявила, що затримання російського баскетболіста у Франції вигідне Україні
Депутатка Держдуми заявила, що затримання російського баскетболіста у Франції вигідне Україні
Україна вперше за три роки зіграє в еліті Євробаскету U20: коментар тренера команди
Україна вперше за три роки зіграє в еліті Євробаскету U20: коментар тренера команди
Футболістка з Норвегії стала наймолодшою авторкою дублю в історії чемпіонатів Європи
Футболістка з Норвегії стала наймолодшою авторкою дублю в історії чемпіонатів Європи
Плеймейкер збірної України з баскетболу продовжить карʼєру в Австрії
Плеймейкер збірної України з баскетболу продовжить карʼєру в Австрії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
45K
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
44K
Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину
19K
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
3791
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Вчора, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Вчора, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua