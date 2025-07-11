Чоловіча збірна України U-16 розпочала підготовку до чемпіонату Європи з баскетболу
На груповому етапі Україна зіграє з Нідерландами, Данією, Ісландією, Хорватією та Косово
Чоловіча збірна України U-16 розпочала тренувальний збір в Ризі, Латвія в рамках підготовки до виступу на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
На початку збору в таборі команди знаходяться 21 гравець, 12 з яких увійдуть до фінального ростеру на європейську першість. Чемпіонат Європи проходитиме в Скоп’є, Північна Македонія.
Розширений склад української збірної
- Олексій Шамрай, Kickz IBAM, Німеччина (перший тренер Леонід Мілосердний)
- Євген Татунчак, London Warriors Basketball Club, Англія (перший тренер Dominic Tannis Harriet)
- Лев Алілуйко, Fortitudo Basket Francavilla, Італія (перший тренер Максим Балашов)
- Роман Шерстюк, Fackonbasket, Данія (перший тренер Денис Гнатюк)
- Микита Кравцов, Valencia Basket, Іспанія (перший тренер Ігор Харченко)
- Ярослав Іванов, WKS Śląsk Wrocław-PL, Польща (перші тренери Віктор Селіванов, Валерій Леонов)
- Кирило Пʼятаченко, Urspring Basketball Academy, Німеччина (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Кирил Логінов, Spire Academy, США (перший тренер Сергій Ходоровський)
- Денис Карабець, Fortitudo Basket Francavilla, Італія (перший тренер Леван Джимшелеішвілі)
- Остап Петрик, БК Вінниця, Україна (перший тренер Микола Здирка)
- Богдан Чемерис, SAP Alghero, Італія (перші тренери Максим Міхельсон Максим, Василь Івлєв)
- Артем Дьордяй, VEGA TRAINING FRANCAVILLA, Італія (перші тренери Антон Іванина, Василь Товтин)
- Павло Семенов, BSC Petržalka Bartislava, Словаччина (перші тренери Вікторія Пазюк, Олексій Миргородський)
- Володимир Якушин, СДЮСШОР-5-ДФКС-Дніпро, Україна (перший тренер Ігор Авсянніков)
- Ігор Рубленко, Збірна Київської області – СПОРТЛІЦЕЙ-ДЮСШ-1, Україна (перший тренер Анатолій Федоренко)
- Гліб Ганицький, СДЮШОР-5 Дніпро, Україна (перший тренер Олександр Мунтян)
- Захар Покойовий, БК «Стугна Баскет», Україна (перший тренер Денис Кайдаулов)
- Єгор Кашура, СДЮШОР з баскетболу Авангард, Україна (перший тренер Леван Джимшелеішвілі)
- Дмитро Даценко, Іспанська баскетбольна академія SBA, Іспанія (перші тренери Максим Міхельсон, Василь Івлєв)
- Михайло Свиридов, Збірна Київської області – СПОРТЛІЦЕЙ-ДЮСШ-1, Україна (перший тренер Володимир Донський)
- Андрій Ієремія, Hard Work Talant, Німеччина (перший тренер Вадим Пудзирей)
- Головний тренер – Олег Шевченко
- Асистенти – Павло Ревзін, Юрій Вакарчук
На груповому раунді українська збірна зіграє в групі С, де нашими суперниками стануть Нідерланди, Данія, Ісландія, Хорватія та Косово. В рамках підготовки до європейської першості кадетська збірна зіграє два контрольних матчі проти команди Грузії, а також візьме участь у турнірі Baltic Cup, який проходитиме в Естонії.
10 липня збірна вже зіграла один контрольний матч, в якому протистояла команді Дивізіону А – збірній Туреччини (49:95). Відзначимо, що ця гра, яку не було заплановано заздалегідь, відбулася лише після двох тренувань нашої команди, в той час як турецька збірна вже провела два тижні збору. В матчі проти Туреччини 10 очок та 5 підбирань до активу записав Євген Татунчак, 10 очок та 5 підбирань також в активі Гліба Ганицького.
Розклад матчів збірної України U-16 на чемпіонаті Європи
7 серпня
14:30 Україна – Данія
8 серпня
22:00 Нідерланди – Україна
9 серпня
22:00 Ісландія – Україна
11 серпня
17:00 Україна – Косово
12 серпня
17:00 Хорватія – Україна
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.