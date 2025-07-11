Чоловіча збірна України U-16 розпочала підготовку до чемпіонату Європи з баскетболу

На груповому етапі Україна зіграє з Нідерландами, Данією, Ісландією, Хорватією та Косово

Чоловіча збірна України U-16 розпочала тренувальний збір в Ризі, Латвія в рамках підготовки до виступу на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

На початку збору в таборі команди знаходяться 21 гравець, 12 з яких увійдуть до фінального ростеру на європейську першість. Чемпіонат Європи проходитиме в Скоп’є, Північна Македонія.

Розширений склад української збірної

Олексій Шамрай, Kickz IBAM, Німеччина (перший тренер Леонід Мілосердний)

Євген Татунчак, London Warriors Basketball Club, Англія (перший тренер Dominic Tannis Harriet)

Лев Алілуйко, Fortitudo Basket Francavilla, Італія (перший тренер Максим Балашов)

Роман Шерстюк, Fackonbasket, Данія (перший тренер Денис Гнатюк)

Микита Кравцов, Valencia Basket, Іспанія (перший тренер Ігор Харченко)

Ярослав Іванов, WKS Śląsk Wrocław-PL, Польща (перші тренери Віктор Селіванов, Валерій Леонов)

Кирило Пʼятаченко, Urspring Basketball Academy, Німеччина (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Кирил Логінов, Spire Academy, США (перший тренер Сергій Ходоровський)

Денис Карабець, Fortitudo Basket Francavilla, Італія (перший тренер Леван Джимшелеішвілі)

Остап Петрик, БК Вінниця, Україна (перший тренер Микола Здирка)

Богдан Чемерис, SAP Alghero, Італія (перші тренери Максим Міхельсон Максим, Василь Івлєв)

Артем Дьордяй, VEGA TRAINING FRANCAVILLA, Італія (перші тренери Антон Іванина, Василь Товтин)

Павло Семенов, BSC Petržalka Bartislava, Словаччина (перші тренери Вікторія Пазюк, Олексій Миргородський)

Володимир Якушин, СДЮСШОР-5-ДФКС-Дніпро, Україна (перший тренер Ігор Авсянніков)

Ігор Рубленко, Збірна Київської області – СПОРТЛІЦЕЙ-ДЮСШ-1, Україна (перший тренер Анатолій Федоренко)

Гліб Ганицький, СДЮШОР-5 Дніпро, Україна (перший тренер Олександр Мунтян)

Захар Покойовий, БК «Стугна Баскет», Україна (перший тренер Денис Кайдаулов)

Єгор Кашура, СДЮШОР з баскетболу Авангард, Україна (перший тренер Леван Джимшелеішвілі)

Дмитро Даценко, Іспанська баскетбольна академія SBA, Іспанія (перші тренери Максим Міхельсон, Василь Івлєв)

Михайло Свиридов, Збірна Київської області – СПОРТЛІЦЕЙ-ДЮСШ-1, Україна (перший тренер Володимир Донський)

Андрій Ієремія, Hard Work Talant, Німеччина (перший тренер Вадим Пудзирей)

Головний тренер – Олег Шевченко

Асистенти – Павло Ревзін, Юрій Вакарчук

На груповому раунді українська збірна зіграє в групі С, де нашими суперниками стануть Нідерланди, Данія, Ісландія, Хорватія та Косово. В рамках підготовки до європейської першості кадетська збірна зіграє два контрольних матчі проти команди Грузії, а також візьме участь у турнірі Baltic Cup, який проходитиме в Естонії.

10 липня збірна вже зіграла один контрольний матч, в якому протистояла команді Дивізіону А – збірній Туреччини (49:95). Відзначимо, що ця гра, яку не було заплановано заздалегідь, відбулася лише після двох тренувань нашої команди, в той час як турецька збірна вже провела два тижні збору. В матчі проти Туреччини 10 очок та 5 підбирань до активу записав Євген Татунчак, 10 очок та 5 підбирань також в активі Гліба Ганицького.

Розклад матчів збірної України U-16 на чемпіонаті Європи

7 серпня

14:30 Україна – Данія

8 серпня

22:00 Нідерланди – Україна

9 серпня

22:00 Ісландія – Україна

11 серпня

17:00 Україна – Косово

12 серпня

17:00 Хорватія – Україна

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.